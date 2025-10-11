НА ЖИВО
          Начало

          Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Бурята „Алис“ връхлетя южната испанска област Мурсия, причинявайки масови наводнения и хаос по пътищата. Гражданска защита е спасила десетки хора, блокирани в автомобилите си по наводнените улици рано тази сутрин, а регионалното правителство е поискало съдействие от военните.

          За Мурсия и Валенсия беше обявен червен код за опасни валежи.
          Училищата в редица градове останаха затворени като превантивна мярка.

          Бурята продължава да се движи по източното крайбрежие на Испания, носейки проливни дъждове и силни ветрове.

          Метеоролозите предупреждават, че на места количествата дъжд може да достигнат до 300 литра на квадратен метър.

