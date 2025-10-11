Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции (ВИДЕО)

Бурята „Алис“ връхлетя южната испанска област Мурсия, причинявайки масови наводнения и хаос по пътищата. Гражданска защита е спасила десетки хора, блокирани в автомобилите си по наводнените улици рано тази сутрин, а регионалното правителство е поискало съдействие от военните.
За Мурсия и Валенсия беше обявен червен код за опасни валежи.
Училищата в редица градове останаха затворени като превантивна мярка.
Бурята продължава да се движи по източното крайбрежие на Испания, носейки проливни дъждове и силни ветрове.
Метеоролозите предупреждават, че на места количествата дъжд може да достигнат до 300 литра на квадратен метър.
