Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции (ВИДЕО)

Бурята „Алис“ връхлетя южната испанска област Мурсия, причинявайки масови наводнения и хаос по пътищата. Гражданска защита е спасила десетки хора, блокирани в автомобилите си по наводнените улици рано тази сутрин, а регионалното правителство е поискало съдействие от военните.

За Мурсия и Валенсия беше обявен червен код за опасни валежи.

Училищата в редица градове останаха затворени като превантивна мярка.

Бурята продължава да се движи по източното крайбрежие на Испания, носейки проливни дъждове и силни ветрове.

Метеоролозите предупреждават, че на места количествата дъжд може да достигнат до 300 литра на квадратен метър.