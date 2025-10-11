НА ЖИВО
          Испания с нова победа и безупречна серия

          Иберийците надвиха Грузия с 2:0 и запазиха първото място в група Е

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Испания продължава впечатляващото си представяне в световните квалификации, след като победи Грузия с 2:0 в Елче. Головете за тима на Луис де ла Фуенте реализираха Йереми Пино и Микел Оярсабал, а успехът запази перфектната серия на иберийците в група Е.

          Испанците започнаха по-активно и още в 13-ата минута откриха резултата. След отличен пас на Педри и отклонение от Робин Льо Норман, Йереми Пино се оказа на точното място и вкара за 1:0. Малко по-късно домакините получиха дузпа за нарушение на вратаря Мамардашвили срещу Феран Торес, но стражът на Грузия успя да спаси изстрела от бялата точка.

          През втората част Испания натисна още повече, като само за секунди уцели две греди – първо чрез Педро Поро, а после и чрез Оярсабал. Именно той оформи крайното 2:0 в 64-ата минута с красиво изпълнение от пряк свободен удар.

          Грузинците стигнаха до първия си удар чак в 78-ата минута, но без реална опасност за вратаря Унай Симон.

          С тази победа Испания продължава да води убедително в групата с пълен актив от точки. На 14 октомври „Ла Фурия Роха“ приема България във Валядолид, докато Грузия ще търси реванш у дома срещу Турция.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нападателите зарадваха Гатузо и Италия в Талин

          Станимир Бакалов
          Трета поредна победа за Италия откакто Дженаро Гатузо застана начело на националния тим. Адзурите победиха с 3:1 Естония като гост, за да се бетонират...
          Спорт

          Турция ни наказа на „Васил Левски", въпреки равния старт

          Станимир Бакалов
          Дебютът на новия селекционер на България Александър Димитров се оказа повече от неуспешен, след като "лъвовете" допуснаха тежка загуба с 1:6 от Турция на...
          Спорт

          Унгария надигра Армения и се изкачи на второ място

          Станимир Бакалов
          Унгария постигна първа победа в световните квалификации, след като надделя с 2:0 над Армения на "Пушкаш Арена". С този успех маджарите изместиха от второто...

