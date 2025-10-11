Испания с нова победа и безупречна серия

Испания продължава впечатляващото си представяне в световните квалификации, след като победи Грузия с 2:0 в Елче. Головете за тима на Луис де ла Фуенте реализираха Йереми Пино и Микел Оярсабал, а успехът запази перфектната серия на иберийците в група Е.

Испанците започнаха по-активно и още в 13-ата минута откриха резултата. След отличен пас на Педри и отклонение от Робин Льо Норман, Йереми Пино се оказа на точното място и вкара за 1:0. Малко по-късно домакините получиха дузпа за нарушение на вратаря Мамардашвили срещу Феран Торес, но стражът на Грузия успя да спаси изстрела от бялата точка.

През втората част Испания натисна още повече, като само за секунди уцели две греди – първо чрез Педро Поро, а после и чрез Оярсабал. Именно той оформи крайното 2:0 в 64-ата минута с красиво изпълнение от пряк свободен удар.

Грузинците стигнаха до първия си удар чак в 78-ата минута, но без реална опасност за вратаря Унай Симон.

С тази победа Испания продължава да води убедително в групата с пълен актив от точки. На 14 октомври „Ла Фурия Роха“ приема България във Валядолид, докато Грузия ще търси реванш у дома срещу Турция.