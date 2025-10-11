Иво Сиромахов обяви, че напуска телевизия „Седем осми“

„Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“.“ Това съобщи Иво Сиромахов лично в своя „Фейсбук“ профил.
„Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.“
Новината идва ден след критичен пост на Сиромахов във връзка със законопроект, предложен от ИТН за наказания от нов тип „против личния живот“.
Браво!Достоен човек!
Поздравления! Така се прави!
Ас си сменям работата на максимум 2 години. Защо ли? Защото си намирам по добре платена. Сиромахов сменя работата… Ясно, намерил си е друга 🙂
Достоен човек, браво!
Браво и заеби тия мутрагени ебани
ДОСТОЕН….
Браво.
Много късно напусна. Не е за хвалба да служиш на такива простаци години и сега да си десидент. Част от това си пич макар и с малко повече обща култура.
Умен човек.Слави ни деца ни нещо градивно.
Създаде уж деца и разруха
Слабия е слаб духом
Да ве достоен човек ,достойно стана милионер на гърбът на простия народ ,със достойнство ще си харчи парите ,Халал да са му ,ще му гледаме сеира къде ще се набута достойно !
Стига вече и Ко Национален герой ще го изкарате ,те си правят гаргара с народа ,такива са им номерата постановки ,ще се внедри някъде и пак ще играе за оня!
Браво.Достоен човек.
Респект
Л
Браво г-н Сиромахов!👏По добре късно отколкото никога.Не ви е мястото там!
Ивка дати яде Слави Дедовя. …..
BrVo