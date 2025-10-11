НА ЖИВО
          Иво Сиромахов обяви, че напуска телевизия „Седем осми"

          Снимка: Фейсбук
          „Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“.“ Това съобщи Иво Сиромахов лично в своя „Фейсбук“ профил.

          „Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.“

          На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат.

          Новината идва ден след критичен пост на Сиромахов във връзка със законопроект, предложен от ИТН за наказания от нов тип „против личния живот“.

