Израел удари Южен Ливан – има жертва и ранени

Израел извърши серия от интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство. При атаките е загинал един човек, а други седем са ранени.
Ударите са били нанесени преди изгрев в селото Мсайлех. Поразен е склад за тежка техника, както и камион със зеленчуци, който се е намирал на мястото по време на атаката. Според телевизия „Ал Манар“, свързана с „Хизбула“, убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има шестима ливанци и още един сириец.
Израелската армия потвърди ударите, заявявайки, че обектът е бил използван за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.
От здравното министерство в Бейрут съобщиха, че атаките са блокирали пътя от столицата към южната част на страната.
След края на 14-месечния конфликт между Израел и „Хизбула“, прекратен с посредничеството на САЩ, Израел продължава почти ежедневно да нанася удари по цели в Ливан, обвинявайки движението, че възстановява своята военна мрежа.
Тези евреи намериха оправдание да нападат и убиват виждат грамадна всякъде и ние виждаме евреи но
Тия не си седнаха на г-за
Цял свят ври и кипи аман!
Ако Натаняхо спре военни действия където и да била, го съдят.Палестина за момента е в застой. Да се збие с Иран, още не е готов напълно трява му солидно вграждане. Ливан е най лесния в полезрението му за сега. Този докато може, и му позволяват САЩ няма да спре да тормози народите около него.😡
Не могат да живеят без война.
Така се прави.
Терористи, убийци и окупатори!
АЙДЕЕЕ ЕВРЕИТЕ ОТВОРИХА РАБОТА НА СПИРАЧА НА ВВОЙНИ ТРЪМП !!!
ЩЕ ТРЯБВА ДАСЕ ЗАПАЛЯТ ПОВЕЧЕ ВОЙНИ КОИТО ТРЪМП ДА ИЗГАСИ ИНАЧЕ ПАК НЯКОЙ ДРУГ ЩЕ ГРАБНЕ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР !!!
Тръмп е евреин,затова защитава евреите,ненапразно Хитлер ги е избивал.Но в Украйна управлява евреин и се унищожава украинския народ,Израел също унищожават всички около себе си,най вече палестинските деца които обявява за терористи за да има оправдание.Ето начело на Европейския съюз стои внучката на Хитлер,Урсула фон дер Лайен,тя е потомък на Хитлер.И скоро целия Европейски съюз ще бъде унищожен.
Ку-ку ку-ку
Тия чифути не се спряха заеби
Maria Moneva Щом, тя може и другите одобряват това, да вземат пример и кой на кого може пък каквото, ще да става! Светът се състои от групировки и се борят за надмощие, и кой да прецака другия! Време разделно!
Няма да се спрат, докато не „пострадат сериозно“. Последното е въпрос на време, малко време.
Сталин е виновен ако беше забавил войната с две години Хитлер щешие да е приключил с евреите
Dimitar Mixov , нещата не са такива!
Търсете информация!
Violeta Ivanova каква информация срещу Русия всички реват а срещу Израел всички мълчат
Dimitar Mixov Ми той си е чиф….
Какво падение цял свят гледа как Израел и прави каквото иска
Израел е казарма не държава кой разбрал разбрал
Богомил Тошев Плацдарм
Хатидже Сирачка от къде толкова оръжия у евреите
Богомил Тошев Америка. Но, и нали виждаме как крадат чужди домове, с оръжие. За тях кражбата, лъжата, убийството са добродетели. Инак, как толкова малка държавица, съставена от гонени и мъчени хора, ще сътвори накба – първите гонения и убийства в Палестина. Те имат участие във почти всички продукти с големи реклами. Докато в другите религии Моше нничествата са грях, при тях са благодетел. Нали са се самопровъзгласили за свръххора, а всички останали са им гои.
Заели са се и ги попиляха, сега е ред на Русия
Майка им чифутска, не се спряха, изродите!!!
Редно е да поставим въпроса, кой е агресора?
Dobromir Dokov ,отговора всички го знаем.
Тия гадове не си седнаха в държавата си . Пълен геноцид!
Русия удари Киев, няма жертви. Израел бомбардира 5-6 държави, има много жертви . Но Израел и САЩ бомбардират демократично. Ходят си на олимпиади никой не ги съди…
Фашиста Нетаняху трябва да бъде спрян !
Дамян Дамянов Абсолютно вярно!!!
Атакува само такива държави боклука накрая ще ги приключат
Ами те така могат да си удрят когато и по който им е кеф .😡
Kiril Angelov , както е очевидно те си удрят….
Tanya Kerina дааам,докога ли?
Ще подкарат хизбула.
Само Дядя Вова може да спре изродите ционисти
Стана ли ви ясно къде е проблема в Близкия изток?
Явно този индивид НАТАНЯХУ не може да не воюва срещу някого !
Димо Димитров А кой започна пръв!?
Ivet Assa Тази война която води Израел не е от вчера или днес ! Тези военни действия тоест, войните които Израел води в Близкия изток са от самото създаване на тази ционистка държава ИЗРАЕЛ ! Ако изобщо разбирате какво казвам
Димо Димитров Водят борба за съществуване!Чети малко история!
Ivet Assa Бъдете сигурни историята може би я знам повече и от вас ! Когато не знаете, не познавате човека на който пишете е хубаво да мислите какво……….!
Димо Димитров Казваш глупостите.
Petrov Georgi Хайде спрете се поне за малко !
Ivet Assa , който не си е научил уроците, ги учи късно и по трудния начин… Изпитвам неудобство от това, че като българин, предците ми са спасявали вашите….. Мога да кажа: Еххх, къде е чичко Адолф…
Ivet Assa бългаската история я измислихте сега и израелската ли измисляш
Ivet Assa, четете Вие! За кое съществуване иде реч!?
Ziv Gigi Не ви познавам и не е необходимо ! Това което пишите се разбира що за индивид сте ! От създаването на държава с име Израел, от този момент започват масово изселване на палестинци и на тяхно място заселват евреи !
В момента това което става и прави Израел се казва ГЕНОЦИД , ГЕНОЦИД, това което не направи Хитлер с евреите, в момента Израел абсолютно същото върши спрямо това население и не само с тях !
С всички в Близкия изток !
Ziv Gigi Не си заслужава да се пише
Ziv Gigi Не !Няма как да стане това,защото ще плащат с последствия в Хага!Пишете абсолютни глупости!
Хамас сключиха примирие, но Хизбула не са 😎
Нормално за изключителните държащи световните пари, медии и правителства и стоящи зад всяка война по света и зад т.нар. ислямски фундаментализъм.
ТОВА СА “МИРОТВОРЧЕСКИ УСИЛИЯ “ !
Всички чифути-на сапун, до последното чифутче!
Ali Aliev Само че тоя път Иран е по подготвен,и не ми се мисли не дай бог да го направят…
Да се надяваме че някой ден ще си намерят МАЙСТОРА.
Niazi Kumali абсурд
Georgi KKa ще видиш ти абсурд ли амбурт ли
Necatin Halil айде не се ежи толкоз
Niazi Kumali Скоро ще бъде!!
Niazi Kumali Злобар!Демокрация в действие!Всеки има право на място на тази земя!
Ivet Assa, всеки има право, Да! Но не и върху трупове!
Nikolinka Staykova те просто Не са хора те са 😈с@тан@
Тез чифути не мирясаха
Няма ли кой да спре сектата?
Lwbo Tinchev Това не е секта ,а всички християни се молите на един евреин!Първо се информирам после плюй!
Ivet Assa Да ги изтрият от картата
Ivet Assa, секта не! По-лошо!
Теология ли ще нищим? Готова ли сте?
Ционистите нямат спиране!
А бе няма ли кой да ги изрине тия. Докато има Израеле има и конфликти. Тая държава за това е и създадена да тероризира арабския свят
Stanimir Stanev Още малко и ще бъдат унищожени!!
Дени Валя Този народ е оцелял 5хилади години!Който зло мисли зло намира!
Ivet Assa Има още един оцеляващ народ, дето не са му направили държава.
Ivet Assa само стой и гледай.
Ivet Assa и това им дава право да тероризират другите ли. Така е щом мислят зло ще си го получат
Ivet Assa И Господ ги е изгонил от свещената земя и Господ са предали тези терористи!!Този път ще бъдат унищожени!
Хатидже Сирачка кой прави зло? Я ми обясни че нещо не схванах.
Stanimir Stanev докато има терористи на които “пречат “ съществуването на други държави няма да има мир
Stanimir Stanev още малко и ще се настанят в Украйна да тормозят и Европа …
Stanimir Stanev Амин!Дай,Боже!