      неделя, 12.10.25
          Война

          Израел удари Южен Ливан – има жертва и ранени

          Снимка: AFP
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Израел извърши серия от интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство. При атаките е загинал един човек, а други седем са ранени.

          Ударите са били нанесени преди изгрев в селото Мсайлех. Поразен е склад за тежка техника, както и камион със зеленчуци, който се е намирал на мястото по време на атаката. Според телевизия „Ал Манар“, свързана с „Хизбула“, убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има шестима ливанци и още един сириец.

          Израелската армия потвърди ударите, заявявайки, че обектът е бил използван за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.

          От здравното министерство в Бейрут съобщиха, че атаките са блокирали пътя от столицата към южната част на страната.

          След края на 14-месечния конфликт между Израел и „Хизбула“, прекратен с посредничеството на САЩ, Израел продължава почти ежедневно да нанася удари по цели в Ливан, обвинявайки движението, че възстановява своята военна мрежа.

          79 КОМЕНТАРА

          1. Тези евреи намериха оправдание да нападат и убиват виждат грамадна всякъде и ние виждаме евреи но

          3. Ако Натаняхо спре военни действия където и да била, го съдят.Палестина за момента е в застой. Да се збие с Иран, още не е готов напълно трява му солидно вграждане. Ливан е най лесния в полезрението му за сега. Този докато може, и му позволяват САЩ няма да спре да тормози народите около него.😡

          7. АЙДЕЕЕ ЕВРЕИТЕ ОТВОРИХА РАБОТА НА СПИРАЧА НА ВВОЙНИ ТРЪМП !!!
            ЩЕ ТРЯБВА ДАСЕ ЗАПАЛЯТ ПОВЕЧЕ ВОЙНИ КОИТО ТРЪМП ДА ИЗГАСИ ИНАЧЕ ПАК НЯКОЙ ДРУГ ЩЕ ГРАБНЕ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР !!!

          8. Тръмп е евреин,затова защитава евреите,ненапразно Хитлер ги е избивал.Но в Украйна управлява евреин и се унищожава украинския народ,Израел също унищожават всички около себе си,най вече палестинските деца които обявява за терористи за да има оправдание.Ето начело на Европейския съюз стои внучката на Хитлер,Урсула фон дер Лайен,тя е потомък на Хитлер.И скоро целия Европейски съюз ще бъде унищожен.

          10. Maria Moneva Щом, тя може и другите одобряват това, да вземат пример и кой на кого може пък каквото, ще да става! Светът се състои от групировки и се борят за надмощие, и кой да прецака другия! Време разделно!

          11. Няма да се спрат, докато не „пострадат сериозно“. Последното е въпрос на време, малко време.

          12. Сталин е виновен ако беше забавил войната с две години Хитлер щешие да е приключил с евреите

              • Богомил Тошев Америка. Но, и нали виждаме как крадат чужди домове, с оръжие. За тях кражбата, лъжата, убийството са добродетели. Инак, как толкова малка държавица, съставена от гонени и мъчени хора, ще сътвори накба – първите гонения и убийства в Палестина. Те имат участие във почти всички продукти с големи реклами. Докато в другите религии Моше нничествата са грях, при тях са благодетел. Нали са се самопровъзгласили за свръххора, а всички останали са им гои.

          19. Русия удари Киев, няма жертви. Израел бомбардира 5-6 държави, има много жертви . Но Израел и САЩ бомбардират демократично. Ходят си на олимпиади никой не ги съди…

              • Ivet Assa Тази война която води Израел не е от вчера или днес ! Тези военни действия тоест, войните които Израел води в Близкия изток са от самото създаване на тази ционистка държава ИЗРАЕЛ ! Ако изобщо разбирате какво казвам

              • Ivet Assa Бъдете сигурни историята може би я знам повече и от вас ! Когато не знаете, не познавате човека на който пишете е хубаво да мислите какво……….!

              • Ivet Assa , който не си е научил уроците, ги учи късно и по трудния начин… Изпитвам неудобство от това, че като българин, предците ми са спасявали вашите….. Мога да кажа: Еххх, къде е чичко Адолф…

              • Ziv Gigi Не ви познавам и не е необходимо ! Това което пишите се разбира що за индивид сте ! От създаването на държава с име Израел, от този момент започват масово изселване на палестинци и на тяхно място заселват евреи !
                В момента това което става и прави Израел се казва ГЕНОЦИД , ГЕНОЦИД, това което не направи Хитлер с евреите, в момента Израел абсолютно същото върши спрямо това население и не само с тях !
                С всички в Близкия изток !

              • Ziv Gigi Не !Няма как да стане това,защото ще плащат с последствия в Хага!Пишете абсолютни глупости!

          27. Нормално за изключителните държащи световните пари, медии и правителства и стоящи зад всяка война по света и зад т.нар. ислямски фундаментализъм.

          30. Ali Aliev Само че тоя път Иран е по подготвен,и не ми се мисли не дай бог да го направят…

          36. А бе няма ли кой да ги изрине тия. Докато има Израеле има и конфликти. Тая държава за това е и създадена да тероризира арабския свят

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

