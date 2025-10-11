Израел удари Южен Ливан – има жертва и ранени

Израел извърши серия от интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство. При атаките е загинал един човек, а други седем са ранени.

Ударите са били нанесени преди изгрев в селото Мсайлех. Поразен е склад за тежка техника, както и камион със зеленчуци, който се е намирал на мястото по време на атаката. Според телевизия „Ал Манар“, свързана с „Хизбула“, убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има шестима ливанци и още един сириец.

Израелската армия потвърди ударите, заявявайки, че обектът е бил използван за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.

От здравното министерство в Бейрут съобщиха, че атаките са блокирали пътя от столицата към южната част на страната.

След края на 14-месечния конфликт между Израел и „Хизбула“, прекратен с посредничеството на САЩ, Израел продължава почти ежедневно да нанася удари по цели в Ливан, обвинявайки движението, че възстановява своята военна мрежа.