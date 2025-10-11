Израел започна прехвърлянето на затворници преди освобождаването им по споразумението за примирие в Газа

Израел започна да прехвърля затворници от два затвора като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което има за цел освобождаването на заложниците, държани от Хамас, съобщи израелската затворническа служба в събота.

В изявлението се посочва, че хиляди служители, включително затворнически, са работили през цялата нощ, за да изпълнят решението на правителството, известно като „Рамката за освобождаване на всички израелски заложници“.

„Работихме непрекъснато, за да изпълним решението на правителството и да дадем възможност за завръщането на заложниците в Израел,“ се казва в официалното съобщение.

Според информацията 250 затворници са били прехвърлени в затвора Офер на окупирания Западен бряг и в пустинята Негев, в южната част на Израел, близо до границата с Египет. Те ще останат там, докато израелските лидери не вземат решение за следващата фаза на операцията.

Съгласно споразумението за примирие, Израел трябва да освободи 250 палестински затворници, включително някои, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни атаки. В замяна Хамас трябва до понеделник да предаде останалите 48 израелски заложници — живи и мъртви.

Освен това още 1700 палестинци, задържани от израелската армия при офанзивите в Газа, започнати след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г., също ще бъдат освободени съгласно споразумението за прекратяване на огъня.