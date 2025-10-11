Извършват повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла

Днес ще бъде извършен повторен оглед на свлачището на пътя Русе–Бяла. Снощи земната маса се свлече и затвори напълно едното платно в посока Русе. Областният управител е посетил мястото още снощи, но поради късния час инспекцията е била непълна. Новият оглед ще определи какви мерки да бъдат предприети за обезопасяване на участъка и за възстановяване на движението.

Към момента преминаването в посока Бяла се извършва нормално, докато за пътуващите към Русе е въведен обходен маршрут през Борово и Две могили. Засегнатият участък е с дължина около километър. От полицията призовават шофьорите да спазват ограниченията и сигнализацията, тъй като вече са установени случаи на преминаване през зоната на свлачището.

Причина за инцидента са обилните дъждове, които се изсипаха в региона през последните дни и доведоха до свличане на земната маса.