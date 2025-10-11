Косово гласува на местни избори с решаваща битка за кметския пост в Прищина

В неделя, 12 октомври, в Косово ще се проведат редовни местни избори, на които гражданите ще избират кметове и общински съвети в 38-те общини на страната, съобщи БГНЕС.

Вторият тур на изборите е насрочен за 2 ноември.

Общият брой на избирателите с право на глас е 2 069 098 души, като над 224 000 от тях са регистрирани в столицата Прищина – най-голямата и политически най-значима община в страната.

Битката за кметския пост в Прищина е една от най-оспорваните досега и се разглежда като ключов политически тест за водещите партии.

Настоящият кмет Пърпарим Рама от Демократическата лига на Косово (ДЛК) се бори за втори мандат, обещавайки да продължи модернизацията на инфраструктурата, устойчивия транспорт и културното възраждане на града.

Негов основен съперник е Хайрула Чеку, министър на културата, младежта и спорта и кандидат на управляващото движение „Самоопределение“, който подчерта, че вотът е „решаващ за бъдещето на столицата“ и обеща „нов модел на управление“.

Сред водещите претенденти е и Уран Исмаили от Демократическата партия на Косово (ДПК), който постигна рекорден резултат на изборите през 2021 г. и сега се стреми да върне партията в управлението на Прищина.

В надпреварата участват още Беке Бериша от Алианса за бъдещето на Косово (АБК), Беса Шахини от Социалдемократическата партия, Меркур Бекири от „Алтернатива“, както и независимият кандидат Фатмир Селими.

Изборите се провеждат на фона на продължителна политическа криза, а резултатите в Прищина се очаква да окажат значително влияние върху националната политическа сцена.

Новият кмет на столицата ще трябва да се справи с тежкия трафик, замърсяването на въздуха, липсата на зелени площи, незаконното строителство, растящите наеми и неефективното управление на отпадъците.

Очакванията са избирателната активност да бъде висока, отбелязват местни наблюдатели.