Кризата с боклука в София: Доброволци се включиха в почистването

Кризата с извозването на отпадъците в София навлиза в седмия си ден, а все повече столичани се включват доброволно в почистването.
От сутринта жители на квартал „Крива река“ в район „Красно село“ събират боклуци заедно с екипи на общината. Доброволците получават чували и ръкавици от служители на място, а техника е изпратена и от други градове.
Въпреки преливащите контейнери, работата по овладяване на ситуацията продължава
Те изразяват притеснение от риска от болести и посочват, че част от проблема идва и от граждани, които изхвърлят строителни отпадъци извън позволените места.
Общината призова жителите да проявят търпение и дисциплина, докато кризата бъде овладяна. В „Красно село“ и „Люлин“ вече работят сборни пунктове за доброволци, които подпомагат събирането и извозването на отпадъците.
Ама Софиянци на место да се радват на оферта по висока няколко пъти и да покажат радостта си по улици и площади се скатават и чакат някой да дойде и да ги оправи
Nik Ray
1 д
·
Математиката на обира: 228 милиона причини да си ядосан
Или защо боклукът на столицата струва колкото космическа програма
Всички се оплакваме от боклука, но рядко си задаваме въпроса: колко точно ни крадат?
Днес няма да говорим за политика, за схеми или за „наши“ и „ваши“ фирми, ще направим една проста сметка, която Столична община се моли никога да не направите.
Представи си, че утре София решава да изхвърли всички стари камиони, всички посредници, всички договори с дребен шрифт и да направи нещата както трябва, от нулата.
Купуваме най-доброто на пазара, без никакви компромиси. Чисто нови, лъскави машини Mercedes, MAN, Scania, Caterpillar. Подменяме целият флот от 243 броя машини от най-висок клас, с всички екстри, директно от завода.
Мислиш си, че това е невъзможно, че струва милиарди? Хайде да видим.
–––––––-
Математиката на безочието
Хайде да сметнем заедно, бавно и методично. Като патолог, който разрязва труп и документира всеки орган.
София има нужда от 243 машини за сметосъбиране и почистване. Не някакви каруци от соца – говорим за чисто нови Mercedes, MAN, Scania. Най-високият клас. Боклукчийски Ролс-Ройси, ако щете.
––––––––
Преди да заложим своите хипотези, трябва да проверим пазарните ориентири, за да знаем дали нашите числа са дериват на фантазия или на реалност.
На пазарния сайт Autoline Europe се предлагат нови боклукчийски камиони с цени от ~ €69,500 за сравнително компактни модели (например Mercedes Econic, 2021 г.).
На вторичния пазар (TruckScout24), използвани модели се продават за €16,500 – €28,500 за камиони в добра форма.
В обяви за нови големи машини цените често достигат €150,000+ за машини с голям обем и съвременно оборудване (шаси + надстройка)
150,000 € е горната граница на предложенията за големи, модерни машини (висок клас, екологични норми, най-големият мотор, голям обем, високо оборудване, дълга надстройка).
––––––––
Направихме калкулацията, с каталожни цени, с преговори за корпоративни отстъпки, каквито всяка община би получила при поръчка от такъв мащаб. Ето как изглеждат числата, без козметика:
85 боклукчийски камиона от най-висок клас: 12.75 млн. евро
45 метачни машини (малки и големи): 8.42 млн. евро
23 миещи камиона с високо налягане: 3.50 млн. евро
20 контейнеровоза: 2.40 млн. евро
25 снегорина Unimog/MAN: 3.08 млн. евро
10 асенизатора и 8 багера/товарача: 1.99 млн. евро
Общата сметка е 30.1 милиона евро.
В лева, това прави 58.9 милиона лева.
Това е еднократна инвестиция за машини, които ще работят 15 години.
Спри за момент и осмисли това число. За по-малко от 59 милиона лева София може да притежава целия си флот за чистота. Чисто нов, машините са Мерцедес, от най-висок клас, с всички екстри!. Най-добрият в света. Без зависимости, договори за наем и фирми-фантоми.
––––––-
Годишната сметка
Сега идва интересното. Колко струва да караш тези машини цяла година?
Гориво, заплати, поддръжка, застраховки, такси за депото… Сметнали сме всичко, щедро, със средни заплати от 2000 лв. нето за 700 служители. С цени на горивата от вчера, с пълна поддръжка в оторизирани сервизи.
700 души персонал. Даваме им по 2000 лева чисти. С осигуровки излиза 19.8 милиона годишно.
Гориво? 243 машини, всяка гълта по 80 литра на ден. При 2.50 лв./литър = 17.7 милиона.
Къде хвърляме боклука? В депото. 700,000 тона × 60 лв./тон = 42 милиона.
Поддръжка, застраховки, контейнери, администрация – още 18.5 милиона.
Амортизация на техниката за 15 години – 3.93 милиона.
ТОТАЛ: 74 милиона лева годишно.
Запомнете това число. Изрежете го на челото си, татуирайте го. 74 милиона.
–––––-
Колко всъщност плащаме?
София за 2025 година е заделила за сметосъбиране и чистота 302 милиона лева.
Четири пъти повече. ЧЕТИРИ ПЪТИ.
Разликата е 228 милиона лева. Всяка година.
Това е сумата, която се изпарява между реалната цена и цената, която ние плащаме. Това е данък „глупост“, който ни събират всяка година.
75.5% от парите ни просто изчезват.
Първоначалната инвестиция от 59 милиона лева за чисто новите машини Мерцедес от най-висок клас…
С годишна „икономия“ от 228 милиона, общината ще си я избие за три-четири месеца.
Доброволци? Доброволни данъци, кога? Мутрата тезиев, не може да се разберат за % -та от плячката -$€$€$€ с местните мутри, и ще го касира от турската фирма. Каква мутренска драма? Коя тази УЖ община? Личната ви? Или? Всяка дума има освен смисъл и значение, но и произход! Това, че телевизорът бил така казал е крайно недостатъчно! Общество “ ,,Община“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува! Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото „?
Рекетьора страда за рекетираните? Що е то?
кмЯтове? На кой са кмЯтове тези мутри с 8% изборна активност? И кое е това общество, което е поръчвало нещо си, за да наричате този грабеж УЖ,,обществени поръчки“?
И от къде възниква изобщо задължението за данъци след като не получаваме нищо срещу тях и всичко е платено? Транспорт, пътища, образование, здравеопазване, комунални ЗАДЪЛЖЕНИЯ на УЖ общини и УЖ държава, на които те казват забележете ,,услуга“? Услуги има в публичните домове, това са преки задължения на тези шайки на които казвате УЖ общини и УЖ държава. Задължения срещу данъците ни! Данъци които преки и косвени са над 60…. 70% от доходите на човек.
Като сложите и престъпните монополи и картели като ЕРП-та, мобилни оператори, ВиК, топлофикации, застрахователи, топлофикации, горива, храни, и за които още се сетите, % най вероятно е близо до 100%, Картели и монополи грижливо обгрижвани от същите шайки, през престъпните им регулаторни режими, УЖ закони и наредби – разбира се срещу % от плячката отчитана им в личните офшорни сметки на месечен абонамент.
И след като самата УЖ община и УЖ държава, няма собствена стопанска дейност, какъв е смисъла изобщо за съществуването им? След като всичко е раздадено на частни фирми като по същество се превръщат в частни УЖ общини и УЖ държава! Някой чувал ли е за частна община, частна държава?
Избори? Избора на вождове, господари, масови убийци, деребеи и сатрапи, които еднолично да решават как да живеят всички останали не е ,,избор „, още по малко може да се счита за ,,право“- р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки! Наложено през една фалшива и престъпна УЖ конституция на ДС, на БКП, за която всички тези шайки говорят като за Библия и са крайния продукт от същата!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство и УЖ общини? кмЯтове? Защо? На кой са нужни? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба “ ,,служа “ ,,слуга “ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд “ ,,управник “ който решава еднолично как да живеят всички останали.
Държава “ от ,,държа“, в самата дума е заложено. Та какво държим ние от общите ни активи след като някой си вожд еднолично се разпорежда с тях? Държим дълговете и задълженията с които са ни загробили!
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация.
Joro Rosinov лекувай се, бе. Аман от болни мозъци
Евгения Василева , п виан, с празнословието нали знаете какво може да си избършете?