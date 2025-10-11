Кризата с боклука в София: Доброволци се включиха в почистването

Кризата с извозването на отпадъците в София навлиза в седмия си ден, а все повече столичани се включват доброволно в почистването.

- Реклама -

От сутринта жители на квартал „Крива река“ в район „Красно село“ събират боклуци заедно с екипи на общината. Доброволците получават чували и ръкавици от служители на място, а техника е изпратена и от други градове.

Въпреки преливащите контейнери, работата по овладяване на ситуацията продължава

„Когато сме в криза, сме най-обединени“, казва Георги, който заедно със съпругата си Марина посвещава почивния ден на почистване.

Те изразяват притеснение от риска от болести и посочват, че част от проблема идва и от граждани, които изхвърлят строителни отпадъци извън позволените места.

Общината призова жителите да проявят търпение и дисциплина, докато кризата бъде овладяна. В „Красно село“ и „Люлин“ вече работят сборни пунктове за доброволци, които подпомагат събирането и извозването на отпадъците.