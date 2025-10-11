Латвия и Андора завършиха 2:2 в драматична квалификация за Световното първенство

Латвия и Андора не успяха да се победят, завършвайки 2:2 в напрегната световна квалификация, изиграна в събота под ръководството на българския съдия Георги Кабаков.

- Реклама -

Сан Николас откри резултата за гостите от Андора в 33-тата минута, но Дмитрий Зеленков изравни за домакините малко преди края на първата част.

Владислав Гутковскис оформи обрата от дузпа десет минути след началото на второто полувреме. Нападателят реализира още едно попадение, но то беше отменено след намесата на ВАР.

Ян Оливера донесе първата точка на Андора в квалификациите, изравнявайки за 2:2 в 78-ата минута.

В добавеното време гостите останаха с 10 души след втори жълт картон на Жоел Гиен.

В група „K“ Латвия заема четвъртото място с 5 точки, докато Андора е пета с 1 точка.