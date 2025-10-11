НА ЖИВО
          България

          Маратон блокира движението в центъра на София

          СНИМКА: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Над 8000 бегачи от 66 държави участват в традиционния „Маратон София 2025“, който се провежда днес и утре. Заради събитието в столицата е въведена временна организация на движението, съобщиха от Столична община.

          От 20:00 ч. на 7 октомври до края на маратона се забранява паркирането и престоят по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. Ограничения ще има и по бул. „Княз Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“ и други ключови булеварди в периода 10–12 октомври.

          Движението на автомобили в централните части ще бъде спирано поетапно, включително по бул. „Васил Левски“, бул. „Сливница“, пл. „Независимост“ и ул. „Оборище“.

          Променени са и маршрутите на градския транспорт – някои автобусни, тролейбусни и трамвайни линии ще се движат по обходни маршрути или ще бъдат разделени на два участъка. Измененията ще важат от 4:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври.

          От общината призовават гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват въведената временна организация на движението.

          Цялата организация на движението, както и промените в градския транспорт може да намерите на страницата на Центъра за градска мобилност.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Понеже живота на Софиянци е „Супер" най-вече чистотата на улиците, естествено маратонът е последното което и „Липсва"!😏

