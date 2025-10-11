Младежките национали паднаха тежко в Портимао

Португалия победи с лекота България с 3:0 в европейска квалификация за младежи до 21 години.

Срещата в Портимао бе дебют за новия треньор на нашите таланти Тодор Янчев. Той смени на поста Александър Димитров, който пое представителната ни селекция.

Задачата на младежите ни изглеждаше и без това много трудна. Съперникът респектира с играчи, които струват колкото цялата наша селекция. Крилото на Спортинг (Лисабон) Джовани Куенда е оценяван на 45 милиона евро, а халфът на Порто Родриго Мора на 40 милиона.

Именно Мора откри резултата (58), а Тиаго Паренте (66) и Густаво Варела (79) фиксираха крайното 3:0.

Младежите завършиха с 10 души, след като Георги Лазаров получи червен картон в 65-ата минута.

Домакините имах пълно надмощие и отправиха чудовищните 21 удара към нашата врата, докато българите не се отчетоха с нито един точен шут към Карвальо.

На 14 октомври (вторник) от 19:00 часа нашите младежи приемат Чехия.

МАЧЪТ

Още в третата минута домакините имаха страхотен шанс да открият резултата. Левият бранител Тиаго Паренте се оказа на стрелкова позиция на около седем метра от българската врата, но неговият изстрел бе отразен от стража Пламен Андреев, а след това срещна и страничната греда.

Последваха минути, в които играта се водеше изцяло в българската половина, но чистите положения за „мореплавателите“ липсваха. В 22-рата минута Диего Родригес опита да изненада Андреев с далечен изстрел, но вратарят на Расинг Сантандер внимаваше и спаси.

До края на полувремето българската отбрана стоеше стабилно и не се огъна под натиска на португалците.

В 55-ата минута България пропусна най-чистата си възможност за гол. При атака по левия фланг Кристиян Балов успя да центрира в наказателното поле. Борислав Рупанов не успя да засече топката, но тя стигна до напълно непокрития Асен Митков, който от десетина метра стреля много неточно в аут.

В ответната атака Португалия успя да открие резултата чрез Родриго Мора. 18-годишният халф на Порто бе намерен от левия защитник Тиаго Паренте и с техничен удар реализира.

В 64-тата минута проблемите за България се задълбочиха, след като нападателят Георги Лазаров бе изгонен от игра. Футболистът на Черно море получи втори жълт картон за фаул в средата на терена и остави гостите с човек по-малко.

Португалия веднага успя да стигне и до втори гол. В 67-мата минута най-активният в тима на домакините Тиаго Паренте направи добавка, след като Андреев бе избил удар на резервата Диoго Травасос.

В 73-тата минута Пламен отново трябваше да се намесва решаващо, за да спаси трети гол във вратата си.

Българският вратар обаче нямаше какво да направи в 79-ата минута, когато резервата Густаво Варела заби безпощаден трети гол за Португалия с удар, който рикошира и в напречната греда.

В 85-ата минута и Джовани Кенда опита късмета си с далечен удар, но топката мина на сантиметри от дясната греда на Андреев. До края натискът на домакините не отслабна, но късметът и добрите намеси на Андреев запази разликата само три попадения.

КЛАСИРАНЕ: Португалия 9, Чехия 9, България 4, Шотландия 3, Азербайджан 1, Гибралтар 0.