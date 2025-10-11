Мощен взрив във фабрика за експлозиви в Тенеси, издирват 19 души

В американския щат Тенеси продължава издирването на 19 души, изчезнали след мощен взрив във фабрика за експлозиви край град Бъкснорт, на около 50 километра от Нешвил. Експлозията напълно е унищожила сградата, в която се произвеждали и съхранявали взривни вещества.

„Няма какво да се опише – всичко е изчезнало“, заяви шерифът на окръга Крис Дейвис, без да уточнява броя на жертвите. Петима души са откарани в болница. Причините за инцидента все още се разследват.