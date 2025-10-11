НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Наталия Киселова: Бюджетът и приемането на еврото са основните предизвикателства пред парламента

          24
          120
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че основните предизвикателства пред парламента са изготвянето на бюджета за 2026 г. и плавното преминаване към еврото.

          „Третото предизвикателство ще бъде как бизнесът и хората да не получат шокови удари в процеса по приемане на еврото“, посочи Киселова по време на XVI конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че левите решения са по-добрият отговор за създаване на по-справедливо и социално общество. Влизането в еврозоната, по думите ѝ, ще постави отново въпроса за намаляване на неравенството в доходите.

          Киселова отчете и ролята на коалицията „БСП – Обединена левица“ в управлението.

          „Успяхме да осигурим декларация на Народното събрание, че не изпращаме български военнослужещи в конфликта“, заяви тя, визирайки войната в Украйна.

          Председателят на парламента допълни, че коалицията работи за независимост на България в енергийните проекти и за включване на социален аспект в публичните финанси при критични ситуации.

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че основните предизвикателства пред парламента са изготвянето на бюджета за 2026 г. и плавното преминаване към еврото.

          „Третото предизвикателство ще бъде как бизнесът и хората да не получат шокови удари в процеса по приемане на еврото“, посочи Киселова по време на XVI конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че левите решения са по-добрият отговор за създаване на по-справедливо и социално общество. Влизането в еврозоната, по думите ѝ, ще постави отново въпроса за намаляване на неравенството в доходите.

          Киселова отчете и ролята на коалицията „БСП – Обединена левица“ в управлението.

          „Успяхме да осигурим декларация на Народното събрание, че не изпращаме български военнослужещи в конфликта“, заяви тя, визирайки войната в Украйна.

          Председателят на парламента допълни, че коалицията работи за независимост на България в енергийните проекти и за включване на социален аспект в публичните финанси при критични ситуации.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Приятелката на Карлос Насар с емоционални думи при завръщането му у нас

          Камелия Григорова -
          След триумфа на Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, неговата приятелка волейболистката Александра Костадинова, сподели пред БГНЕС,...
          Общество

          Свлачище заплашва да откъсне от света родопско село

          Камелия Григорова -
          Родопското село Косово, край Нареченски бани, е изправено пред риск от изолация, след като част от единствения път към населеното място се срути. Проливните...
          Икономика

          Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

          Красимир Попов -
          Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви...

          24 КОМЕНТАРА

          12. Време е за Възраждане на България и Народен съд за предателите на Родината 🇧🇬☝️

          16. Не за парламента ма,за бедното население е предизвикателство. Като приемем еврото,което всъщност мразим и не искаме на кое место ще се наредим в клуба на богаташите?

          19. Цялата левотия вашата е пропутинска. Нищо ляво нямате от европейската СОЦИАЛ- ДЕМОКРАЦИЯ.

          22. Donka Deleva ставаш за турска магистралка ,в лева ли ще тие тарифата или в евро. Те боклуците се подкрепят

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions