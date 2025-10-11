Наталия Киселова: Бюджетът и приемането на еврото са основните предизвикателства пред парламента

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че основните предизвикателства пред парламента са изготвянето на бюджета за 2026 г. и плавното преминаване към еврото.
Тя подчерта, че левите решения са по-добрият отговор за създаване на по-справедливо и социално общество. Влизането в еврозоната, по думите ѝ, ще постави отново въпроса за намаляване на неравенството в доходите.
Киселова отчете и ролята на коалицията „БСП – Обединена левица“ в управлението.
Председателят на парламента допълни, че коалицията работи за независимост на България в енергийните проекти и за включване на социален аспект в публичните финанси при критични ситуации.
