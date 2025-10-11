НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Инциденти

          Най-малко 37 жертви на наводненията в Мексико след дни на проливни дъждове

          Снимка: БГНЕС
          Наводнения, предизвикани от обилни валежи, взеха живота на поне 37 души в Мексико през последните дни и оставиха след себе си разрушения и изолирани селища, съобщава АФП.

          Според данни на мексиканската гражданска защита, интензивните дъждове са засегнали 31 от 32 щата в страната, причинявайки преливане на реки, свлачища, срутвания на мостове и наводнения на цели населени места.

          Централният щат Идалго е сред най-тежко пострадалите райони – най-малко 22 души са загинали, 1000 домове са повредени, а спасителните екипи не могат да достигнат до 90 населени места.

          В съседния щат Пуебла жертвите са поне девет, а около 80 000 души са засегнати от екстремните метеорологични условия. В щата Веракрус са загинали петима души, а още един е жертва в Керетаро.

          „Работим, за да подкрепим населението, да отворим отново пътищата и да възстановим електрозахранването,“ написа президентът Клаудия Шайнбаум в социалната мрежа X, след среща с местните власти и кабинета си.

          Тя добави, че хиляди войници, както и лодки, самолети и хеликоптери са разположени за подпомагане на спасителните операции. Армията ще участва и в разпределянето на хуманитарна помощ, като вече са мобилизирани над 5400 военнослужещи и специализирано оборудване. За останалите без домове са открити временни приюти.

          Основният бедствен район е планинската верига Сиера Мадре Ориентал, където множество малки селища остават отрязани от света от 10 октомври. В Тулансинго пътищата към планините са затворени заради свлачища и срутвания.

          Мексико преживява рекордно количество валежи през 2025 г., като дори в столицата Мексико Сити е отчетено най-голямото количество дъжд за последното десетилетие.

          Метеорологът Исидро Кано обясни, че бурите са резултат от сезонни промени и взаимодействие между топъл, влажен въздух от Мексиканския залив и студен фронт от север.

          Властите по тихоокеанското крайбрежие следят тропическата буря „Реймънд“ и остатъците от урагана „Присила“, които донесоха допълнителни валежи в Чиапас, Гереро, Оахака и Мичоакан.

          Според Националния център за урагани на САЩ, „Реймънд“ ще достигне южната част на полуостров Баха Калифорния през уикенда и ще отслабне до тропическа депресия до 12 октомври.

