Назначиха Георги Иванов на отговорна позиция във ФИФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов официално стана част от комисията за техническо развитие към ФИФА. Мандатът е 4-годишен, с което става част от една от постоянните комисии на световната централа, чиято цел е да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.
Позицията на Иванов бе утвърдена по време на заседание на съвета на ФИФА в Цюрих.
Председател на Комисията е президентът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили.
Георги Иванов заема поста на заместник-председател, което допълнително затвърждава влиянието му в международните футболни среди.
В комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на БФС. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.
Официалното писмо до Българския футболен съюз е изпратено от Матияс Графстрьом, генерален секретар на ФИФА.
По-рано тази година Иванов бе назначен за зам.-председател на Футболната комисия към УЕФА.
Позициите на Георги Иванов и Ивета Банкова-Стоянова поставят страната ни сред тези с активно участие в процесите на световния футбол, които определят бъдещето му.
