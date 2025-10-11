Назначиха Георги Иванов на отговорна позиция във ФИФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов официално стана част от комисията за техническо развитие към ФИФА. Мандатът е 4-годишен, с което става част от една от постоянните комисии на световната централа, чиято цел е да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.

- Реклама -

Позицията на Иванов бе утвърдена по време на заседание на съвета на ФИФА в Цюрих.

Председател на Комисията е президентът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили.

Георги Иванов заема поста на заместник-председател, което допълнително затвърждава влиянието му в международните футболни среди.

В комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на БФС. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.

Официалното писмо до Българския футболен съюз е изпратено от Матияс Графстрьом, генерален секретар на ФИФА.

По-рано тази година Иванов бе назначен за зам.-председател на Футболната комисия към УЕФА.

Позициите на Георги Иванов и Ивета Банкова-Стоянова поставят страната ни сред тези с активно участие в процесите на световния футбол, които определят бъдещето му.