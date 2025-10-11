НА ЖИВО
          Назначиха Георги Иванов на отговорна позиция във ФИФА

          Мандатът на президента на БФС е 4-годишен

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов официално стана част от комисията за техническо развитие към ФИФА. Мандатът е 4-годишен, с което става част от една от постоянните комисии на световната централа, чиято цел е да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.

          Позицията на Иванов бе утвърдена по време на заседание на съвета на ФИФА в Цюрих.

          Председател на Комисията е президентът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили.

          Георги Иванов заема поста на заместник-председател, което допълнително затвърждава влиянието му в международните футболни среди.

          В комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на БФС. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.

          Официалното писмо до Българския футболен съюз е изпратено от Матияс Графстрьом, генерален секретар на ФИФА.

          По-рано тази година Иванов бе назначен за зам.-председател на Футболната комисия към УЕФА.

          Позициите на Георги Иванов и Ивета Банкова-Стоянова поставят страната ни сред тези с активно участие в процесите на световния футбол, които определят бъдещето му.

          - Реклама -

          10 КОМЕНТАРА

          5. Във всички футболни организации са същите необразовани галоши като нашето столипиновско талантче.

          7. Да подчертая дебело!!!
            Борислав Михайлов също беше назначен най-престижния футболен орган!!! Корупцията следва след себе си и другото ГОВЕДО (циганина) Гонзо!
            Това означава,че цигънина ще напусне БФС! Пърдон: ГОВЕДОТО ОТ ОТБОРА НА ГОВЕДАРСКИЯ НАРОД

          9. Във ФИФА,ФУФА,ФАФА И УЕФА са същите тъпунгери като осмокласниците във футболния съюз на булгаристан.

