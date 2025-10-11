НА ЖИВО
          Футбол

          Очаквано или не: Славия и Загорчич се разделиха

          Все още не е ясно кой ще застане начело на "белите"

          Снимка: БГНЕС
          Златомир Загорчич и футболен клуб Славия прекратиха своите взаимоотношения. Преди няколко минути стана ясно, че сръбският специалист е подал оставка, а от ръководството на „белите“ са я приели. По този начин столичани остават без треньор, като все още не е ясно кой ще заеме поста.

          Иначе Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година).

          „Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа. ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия“ – се казва в съобщението в официалния сайт на клуба.

          Името на новия треньор на Славия ще бъде обявено официално съвсем скоро. Един от вариантите за бъдещ наставник на „белите“ е Ратко Достанич. Сърбинът заемаше за последно позицията на директор в школата на Локомотив София.

          1 коментар

          1. Напусна,защото зад гърба му вървяха интриги,вече се знаеше кой ще го замени.Истински Човек и голям Мъж и професионалист,Стефанов ще има да го търси!

