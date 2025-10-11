НА ЖИВО
          Парламентът осветен в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството

          Снимка: БГНЕС
          Сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на съпричастност към Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван ежегодно по инициатива на Съвета на Европа.

          По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране на донорството.

          „По този начин отдаваме заслужена почит към донорите на органи и благодарност към техните семейства за човечността и съпричастността към чуждата болка, проявени в най-тежък момент. Днешната инициатива е израз и на подкрепа към медицинските екипи, които работят в областта на трансплантациите и дават на хората втори шанс за живот,“ подчерта Киселова.

          Тя допълни, че Европейският ден на донорството и трансплантациите има за цел

          „да привлече все повече хора към тази благородна кауза, да подчертае важността на спасяването на човешки животи и да повиши общественото доверие в процеса.“

          Включването на парламента в кампанията е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която организира поредица от събития, посветени на отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

