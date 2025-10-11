Парламентът осветен в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството

Сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на съпричастност към Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван ежегодно по инициатива на Съвета на Европа.
- Реклама -
По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране на донорството.
Тя допълни, че Европейският ден на донорството и трансплантациите има за цел
Включването на парламента в кампанията е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която организира поредица от събития, посветени на отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.
Сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на съпричастност към Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван ежегодно по инициатива на Съвета на Европа.
- Реклама -
По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране на донорството.
Тя допълни, че Европейският ден на донорството и трансплантациите има за цел
Включването на парламента в кампанията е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която организира поредица от събития, посветени на отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.
А в кафяво на 1.01.2025