Парламентът осветен в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството

Сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на съпричастност към Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван ежегодно по инициатива на Съвета на Европа.

- Реклама -

По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране на донорството.

„По този начин отдаваме заслужена почит към донорите на органи и благодарност към техните семейства за човечността и съпричастността към чуждата болка, проявени в най-тежък момент. Днешната инициатива е израз и на подкрепа към медицинските екипи, които работят в областта на трансплантациите и дават на хората втори шанс за живот,“ подчерта Киселова.

Тя допълни, че Европейският ден на донорството и трансплантациите има за цел

„да привлече все повече хора към тази благородна кауза, да подчертае важността на спасяването на човешки животи и да повиши общественото доверие в процеса.“

Включването на парламента в кампанията е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която организира поредица от събития, посветени на отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.