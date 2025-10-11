Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън

На 79-годишна възраст почина една от най-обичаните актриси на Холивуд — Даян Кийтън, съобщава списание „Пийпъл“.

Говорител на семейството помоли за уединение в този тежък момент, без да съобщава подробности за причината за смъртта.

„Семейството моли медиите и обществеността да уважат тяхното право на спокойствие и личностно пространство,“ се казва в краткото изявление.

Кийтън, актриса, режисьор и продуцент, се превърна в икона на киното и стила благодарение на ролите си в „Кръстникът“, „Ани Хол“ и десетки други филми, които бележат пет десетилетия от историята на световното кино.

Родена през 1946 г. в Лос Анджелис като Даян Хол, тя дебютира в киното с „Любовници и други непознати“, но големият ѝ пробив идва с ролята на Кей Адамс в „Кръстникът“ на Франсис Форд Копола.

„Мисля, че най-милото нещо, което някой някога е правил за мен, е, че ме избраха за ‘Кръстникът’, а дори не го бях прочела. Не знаех нищо,“ сподели Кийтън пред PEOPLE през 2022 г.

След успеха на „Кръстникът“ (1972) и продълженията му, тя работи с Уди Алън, с когото създава някои от най-емблематичните филми на 70-те: „Изсвири го още веднъж, Сам“, „Спящият“, „Любов и смърт“ и особено „Ани Хол“, който ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса през 1978 г.

„Ани Хол“ не просто промени кариерата ми — той промени начина, по който хората мислят за жените на екрана,“ споделя тя години по-късно.

Кийтън остава известна със своя неподражаем стил — широки панталони, шапки, жилетки и свободни ризи — който се превръща в част от нейния артистичен подпис.

През годините тя участва в редица успешни продукции: „Червените“, „Бейби бум“, „Бащата на булката“, „Клубът на първите съпруги“, „Нещо трябва да се случи“ и по-късно „Клубът на книгата“.

„Бях винаги малко притеснена и тревожна на снимачната площадка,“ признаваше Кийтън в интервю за The Hollywood Reporter. „Но актьорството ми даде сила и свобода, които никога не съм имала в реалния живот.“

Тя се изявява и като режисьор, подписвайки документалния филм „Рай“ (1987) и епизод от „Туин Пийкс“. През 2021 г. се появи в музикален клип на Джъстин Бийбър, а до последно беше активна в Instagram, където споделяше снимки, спомени и мисли за живота.

Кийтън никога не се омъжва, но осиновява две деца – дъщеря Декстър (1996) и син Дюк (2001), които я надживяват.

„Любовта не винаги изглежда така, както сме си я представяли. За мен тя беше в това да стана майка,“ казваше тя.

С кончината на Даян Кийтън Холивуд губи една от най-емблематичните си и неподражаеми личности – актриса, която успя да съчетае интелект, чувствителност и чар, оставяйки след себе си богато и вдъхновяващо наследство.