      неделя, 12.10.25
          „Право и справедливост“ протестира във Варшава срещу имиграционната политика на Доналд Туск и споразумението с Меркосур

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) организира демонстрация в центъра на Варшава срещу имиграционната политика на правителството на Доналд Туск и споразумението между Европейския съюз и страните от Общия пазар на Южна Америка (Меркосур).

          Митингът, излъчван на живо от телевизия Trwam, е събрал няколко хиляди души, според непотвърдени данни.

          Събитието започна с реч на лидера на ПиС Ярослав Качински, който определи споразумението с Меркосур като „трагедия, която заплашва да унищожи полското земеделие“, и призова за оставката на Доналд Туск.

          „Това споразумение е удар по нашите фермери, по националната икономика и по полския интерес. То е продиктувано от брюкселските елити и правителството на Туск, което им служи,“ заяви Качински от трибуната.

          На протеста изказвания направиха и бившият премиер Беата Шидло, както и лидерът на Движението за защита на границите Роберт Бонкевич, които критикуваха миграционната политика на кабинета и предупредиха за „заплаха за сигурността на Полша“.

