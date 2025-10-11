„Примерът има значение“ – новото предаване, което показва силата на добрия пример

В свят, в който шумът на ежедневието често заглушава истинските стойности, едно ново телевизионно предаване си поставя амбициозната задача да върне вниманието ни към човечността, вдъхновението и личната отговорност.

„Примерът има значение“ е телевизионен и онлайн формат, посветен на хората, които не просто говорят за промяната – те я създават. Хората, чиито действия доказват, че дори един човек може да бъде искрата, която осветява пътя напред.

- Реклама -

Водещият Стивън Павлов повежда зрителите на среща с личности, които не търсят слава, а смисъл. Те са учители, лекари, доброволци, предприемачи, артисти и обикновени граждани с необикновени истории – хора, които вдъхновяват с личния си пример и ни напомнят, че промяната започва отвътре.

Главният въпрос, който предаването поставя, е прост, но дълбок:

Какво е добрият пример?

Във всеки епизод зрителите и водещият заедно ще търсят отговора – ще се опитат да открият кой е „добрият пример“ днес и защо имаме нужда от него повече от всякога.

Всеки епизод на „Примерът има значение“ е пътуване през човешките ценности – състрадание, честност, трудолюбие и вяра в доброто. Предаването разказва истински истории, показва емоции, сбъднати каузи и тихи герои, които рядко попадат в новините, но оставят дълбока следа в обществото.

„Тук добрият пример не е клише – той е избор, сила и вдъхновение,“ споделя Стивън Павлов.

„Вярваме, че когато покажеш човешкото лице на промяната, можеш да запалиш искра у всеки, който гледа.“

Със съвременно визуално оформление и искрен, човешки тон, предаването съчетава документален разказ и реални човешки истории, които докосват сърцата.

Освен по телевизията, зрителите ще могат да гледат „Примерът има значение“ и онлайн – за да достигне добрият пример до възможно най-много хора и да продължи да вдъхновява отвъд екрана.

Гледайте всяка събота от 21:00 ч. по ТВ Евроком и онлайн в YouTube канала на „Примерът има значение“



https://www.youtube.com/@primerat-ima-znachenie

Защото – добрият пример наистина има значение.