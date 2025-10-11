„Продължаваме промяната“ изпраща над 100 наблюдатели на изборите в Пазарджик

На 12 октомври в Община Пазарджик ще се проведе избор за общински съветници.

ПП обяви, че ще изпрати над 100 наблюдатели на изборите, като сред тях ще бъдат повечето народни представители на партията, включително бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, лидерът Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на ПП–ДБ акад. Николай Денков.

От партията посочват, че целта на присъствието на наблюдателите е да се гарантира прозрачност и честност на изборния процес, както и да се предотвратят евентуални нарушения при броенето на бюлетините.