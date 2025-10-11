Пропалестински демонстрации в Европа на фона на крехкото примирие между Израел и Хамас

Пропалестински демонстрации се проведоха в редица европейски градове, като участниците изразиха смесени чувства на надежда и скептицизъм, докато примирието между Израел и Хамас в Газа навлезе във втория си ден, съобщи АФП.

По време на поредния уикенд с протести десетки хиляди хора излязоха по улиците на Лондон, Берлин, Виена и Берн, скандирайки „Свободна Палестина“ и развявайки палестински знамена.

В Лондон протестиращите изпълниха крайбрежието на Темза, носейки черно-бели кефии и плакати с надписи „Спрете гладуването в Газа“ и „Спрете геноцида“.

„Споделяме облекчението на палестинския народ. Но също така споделяме и техните опасения, че това примирие няма да се задържи,“ заяви Бен Джамал, директор на организацията Palestine Solidarity Campaign, която организира митингите.

По данни на полицията шествието е протекло предимно мирно, макар че са регистрирани няколко сблъсъка между демонстранти и група контрапротестиращи с израелски знамена, довели до „малък брой арести“.

В Берлин около 5500 души излязоха на улицата, значително по-малко от предишния протест, събрал близо 60 000. Участници обвиниха германското правителство, че „се намира на грешната страна на историята“, предвид твърдата му подкрепа за Израел.

В Берн, Швейцария, неразрешен митинг на около 2000 души доведе до сблъсъци с полицията. Част от протестиращите хвърляха фойерверки, а органите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия.

В австрийската столица Виена около 500 души се събраха пред сградата на парламента, призовавайки Европейския съюз да засили натиска за трайно прекратяване на военните действия.

Протестите се провеждат на фона на хуманитарна катастрофа в Газа. Според данни на ООН, в някои райони вече е обявено състояние на глад.

Конфликтът започна след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1219 души, предимно цивилни, според израелските власти. В отговор израелската военна операция е отнела живота на над 67 600 души, също предимно цивилни, по данни на Министерството на здравеопазването в Газа, които ООН счита за достоверни.

Въпреки примирието, напрежението остава високо, а демонстрантите в Европа настояват за постоянен мир и прекратяване на блокадата на Газа.