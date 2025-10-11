НА ЖИВО
          Общество

          Протест в София срещу насилието над деца (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Пред Съдебната палата в София се провежда протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“. Събитието, организирано от инициативата „Ние не мълчим“, започна около 11:00 часа и обедини граждани, настояващи за по-строга защита на децата.

          Сред основните искания са постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища със срок за съхранение на записите от минимум шест месеца, както и задължителни обучения и тестове за педагогическия персонал.

          Организаторите настояват и за създаването на национален публичен регистър на осъдените педофили.

          Участниците поискаха справедлив процес по случая с насилие над дете в детска градина в Каблешково, чието разследване по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов бе прехвърлено на Районната прокуратура във Варна.

