Рекорден брой участници в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО)

Хиляди любители на бягането от България и десетки държави се включиха в най-голямото спортно събитие за годината – „Маратон София 2025“. Стартът на 5-километровото бягане беше даден в 10:00 ч. на площад „Княз Александър I“.

Победители станаха Матей Симеонов, следван от Развигор Щерев и Димо Събев. Над 8000 участници от 66 страни преминаха по централните улици на столицата, превръщайки маратона в истински празник на спорта и движението.

В неделя, 12 октомври, предстоят състезанията на 10 км, 21 км (полумаратон) и 42 км (маратон), за които вече има въведена временна организация на движението в центъра на София.

Маратонът е част от националната инициатива „Бягането като начин на живот“, подкрепена от Министерството на младежта и спорта.