Родителите на жертвите от пожара в дискотека „Пулс“ започват ежедневни блокади в Кочани

От 12 октомври в Кочани ще започнат мирни протести и едночасови блокади – от 15:15 до 16:15 ч. всеки ден, докато не бъде даден старт на съдебния процес за трагедията в дискотека „Пулс“.

Протестите бяха обявени от родителите на загиналите младежи по време на 26-ия „Марш за ангелите“, проведен пред Основния съд в Кочани.

Повод за ескалацията на напрежението станаха изявления на адвокатите на обвиняемите, според които делото може да продължи между 10 и 15 години.

„Това изявление е срамно и унизително за семействата, чиито деца загинаха в трагедията. Такива думи звучат като опит да се подготви обществото за бавно протакане и забрава. Ние няма да го позволим,“ заяви майка на загинало момиче пред журналисти.

Родителите настояват съдебният състав да бъде увеличен, за да не се забавя процесът поради липса на ресурси. Те искат заседанията да се провеждат редовно и с приоритет, така че делото да върви без излишни отлагания.

„Искаме публичност и прозрачност. Не вярваме, че системата ще действа справедливо, ако не бъде под обществен натиск,“ казват близките на жертвите.

Семействата предупреждават, че ще продължат с протестите, докато не получат ясна гаранция за начало на съдебния процес и справедливост за децата си.