Родителите на жертвите от пожара в дискотека „Пулс“ започват ежедневни блокади в Кочани

От 12 октомври в Кочани ще започнат мирни протести и едночасови блокади – от 15:15 до 16:15 ч. всеки ден, докато не бъде даден старт на съдебния процес за трагедията в дискотека „Пулс“.
Протестите бяха обявени от родителите на загиналите младежи по време на 26-ия „Марш за ангелите“, проведен пред Основния съд в Кочани.
Повод за ескалацията на напрежението станаха изявления на адвокатите на обвиняемите, според които делото може да продължи между 10 и 15 години.
Родителите настояват съдебният състав да бъде увеличен, за да не се забавя процесът поради липса на ресурси. Те искат заседанията да се провеждат редовно и с приоритет, така че делото да върви без излишни отлагания.
Семействата предупреждават, че ще продължат с протестите, докато не получат ясна гаранция за начало на съдебния процес и справедливост за децата си.
