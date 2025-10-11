Себастиен Лекорню се завърна като премиер на Франция с мисия да приеме строгия бюджет за 2026 г.

Новоназначеният отново премиер Себастиен Лекорню се опитва спешно да осигури приемането на бюджета за 2026 г., след като първото му правителство се разпадна само 27 дни след встъпването си в длъжност. Президентът Еманюел Макрон го върна на поста само четири дни след оставката му, решение, което предизвика силна съпротива и заплахи за вот на недоверие.
Лекорню обяви, че ще работи с всички основни партии и ще състави кабинет с независими министри, които няма да бъдат обвързани с партийни структури.
Франция се намира в политическа безизходица на фона на растящия държавен дълг и натиска от страна на ЕС за намаляване на бюджетния дефицит. Републиканците отказаха участие в правителството, социалистите поставиха условие за отмяна на пенсионната реформа, а крайната десница заплаши с вот на недоверие още преди представянето на проектобюджета.
Лекорню разполага с едва 70 дни, за да внесе и защити бюджета пред парламента. Той подчерта, че възстановяването на публичните финанси ще бъде негов основен приоритет, като призова политическите сили да „се откажат от президентските си амбиции“ и да действат отговорно.
Политическото напрежение във Франция остава високо, а крайнодясната партия „Национален сбор“ вижда историческа възможност да поеме властта на следващите избори, когато мандатът на Макрон приключи през 2027 г.
Циркове.
Много сте жалки не става с иди ми дойди
Жалка работа.
Важното ошамарения да държи властта.