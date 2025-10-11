НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Европа Политика

          Себастиен Лекорню се завърна като премиер на Франция с мисия да приеме строгия бюджет за 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Новоназначеният отново премиер Себастиен Лекорню се опитва спешно да осигури приемането на бюджета за 2026 г., след като първото му правителство се разпадна само 27 дни след встъпването си в длъжност. Президентът Еманюел Макрон го върна на поста само четири дни след оставката му, решение, което предизвика силна съпротива и заплахи за вот на недоверие.

          Лекорню обяви, че ще работи с всички основни партии и ще състави кабинет с независими министри, които няма да бъдат обвързани с партийни структури.

          „Ще подам оставка отново, ако политическата криза продължи и не можем да осигурим стабилност,“ заяви той пред френски медии.

          Франция се намира в политическа безизходица на фона на растящия държавен дълг и натиска от страна на ЕС за намаляване на бюджетния дефицит.
          Републиканците отказаха участие в правителството, социалистите поставиха условие за отмяна на пенсионната реформа, а крайната десница заплаши с вот на недоверие още преди представянето на проектобюджета.

          Лекорню разполага с едва 70 дни, за да внесе и защити бюджета пред парламента. Той подчерта, че възстановяването на публичните финанси ще бъде негов основен приоритет, като призова политическите сили да „се откажат от президентските си амбиции“ и да действат отговорно.

          „Франция няма време за лични битки. Или ще приемем бюджет, който стабилизира страната, или ще задълбочим кризата,“ предупреди премиерът.

          Политическото напрежение във Франция остава високо, а крайнодясната партия „Национален сбор“ вижда историческа възможност да поеме властта на следващите избори, когато мандатът на Макрон приключи през 2027 г.

