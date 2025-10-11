Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг заплашва с протести, ако обвиняемият бъде освободен

Близките на 35-годишната Христина Здравкова, която загина при тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, изразиха готовност за протести, ако обвиняемият Никола Бургазлиев излезе на свобода.

В декларация, цитирана от БНТ, семейството на Христина изразява възмущение от искането на обвиняемия делото да започне отначало, като документът е бил входиран вчера.

„Подобно искане е опит за протакане и обезсмисляне на делото,“ се казва в позицията на близките, които предупреждават, че решения на Върховния касационен съд (ВКС), оспорващи легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, могат да осуетят процеса и да доведат до освобождаването на обвиняемия.

По разпореждане на Сарафов разследването за катастрофата беше поето от Националната следствена служба.

„Не приемаме налагането на противоречива съдебна практика, която поставя под риск от нищожност актовете на Борислав Сарафов,“ заявяват близките и настояват за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова, тъй като според тях „след решенията на съда, прокламирани от Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена“.

Семейството определя действията на защитата на Бургазлиев като

„опит за политически натиск и подмяна на правосъдието, който може да доведе до освобождаването на обвиняемия.“

Близките на Христина Здравкова заявяват, че няма да допуснат несправедливост и ще излязат на протест, ако обвиняемият не бъде подведен под отговорност по надлежния ред.