ШОКИРАЩО: Мъж направи опит да се самоубие в центъра на София

Мъж на средна възраст направи опит за самоубийство на площад „Княз Александър I“ по време на провеждането на Маратона на София, предаде репортер на БГНЕС.
Той извадил нож и предал на полицията писмо, в което обяснил, че протестира, защото институциите не му обръщали внимание.
Благодарение на бързата намеса на органите на реда, инцидентът е предотвратен. На място пристигнала линейка, която е откарала мъжа в медицинско заведение.
Според мен този човек не се опитал да се самоубие. Възможно е той е бил заплашен от тези и може би те са се опитали да извършат нещо срещу него.
Изключително мъчно ми стана! Добре, че са успели да го спрат! Браво на полицаите ❤️ Дай Боже човекът да се възстанови!
Това е Държавата ни с Главно ,,Д,, на ПЕЕВСКИ.
ХОРАТА ДА СЕ СЪМУОБИВАТ И ПОЛИЦИЯТА ДА ГЛЕДА НА ТОВА ,,Все едно им казваш ,,ДОБЪР ДЕН,,.
АКО НЕ ПРЕМАХНЕМ ТЕЗИ КОИТО НИ УНИЩОЖАВАТ ТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ НАС,,НАРОДА НИ, ДЪРЖАВАТА НИ,.НЕКА НЕ ГО ПОЗВОЛИМ.БИТКАТА Е ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И ЗА ЗАПАЗВАНЕ БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА.
Извинявам се, но ми прилича на етноса ни .. времето е по организиран маратон . Както каза някой, да му се обърне внимание. И както каза друг, едва ли е целял наистина да се самоубива. Навежда ме на мисълта, дали не е инсценировка ? Мургавите ни братя са големи таланти в това, а за пари човек какво ли не прави.
А молбата му?
ШАНТАВЕЛНИЦИ ВИНАГИ Е ИМАЛО…
Няма криза, инфлация, а има пълно доверие в правителството и институциите вероятно😕
Това не са полицаи, това е сбирщина на хора, които ги интересуват само парите! Без шапки, ръцете в джобовете това е Българската полиция единствена в Европа, която си прави каквото си иска!
Като е искал да се самоубива, поне да направи едно добро дело.. Да прибере със себе си, някой крадлив политик
35 години Демокрация…
Angel Michev ЕДНО ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХ НА ТОЗИ ПРОСТ НАРОД . КАТО МУ ВИКАХА КОЙТО НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН . И НАРОДА СКАЧАШЕ БЕЗУМНО . ЕТО ДО КАДЕ ВИ , НИ ДОКАРА ВАШЕТО СКАЧАНЕ . РАЗРУХА И ОГРАБВАНЕ НА РОДИНАТА МИ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ
10 полицай един ЧОВЕК гладен и забравен от Държавата на Пеевски и Бойко
От глад
Така е нашите полицаи нямат нищо общо с истинските полицаи те са събрани от кол и въже.
И защо толкова много полицаи?! Гледат сеир с ръце в джобовете!
Таня Велчева За да си защитят високите заплати, трябва да имитират дейност. Явно имат указания да ходят на тумби, та да не бъдат набити от непълнолетни.
Евроком, не беше нужно да показвате лицето му. Как ще се чувствате, ако видите и разберете за ваш близък в подобна ситуация.
А полицията ,вижте ги ,все едно са хванали голям терорист .
Kiril Angelov
Да…
За всеки случай…
Какво се чудим?
В България сме…
И малоумниците с ръце в джобовете.
Marian Dimitrow Подпират си шкембетата.Ако ги подложат на изпит,по физически дисциплини,ще изхвърчат от системата.
Мая Робева системата е направена да храни ей такива плужеци.Сигурен електорат,също като малцинствата.
Violeta Stefanova общо взето е така
Lyubomir Stoyanov В криза Мрат… 😢
Сега ще го вкарат в лудницата за 3 месеца , а виновните институции ще им платят заплати , мани заплатите , ами и пари под масата прибират.
От прекрасния живот в Булгаристан, дето никога уж не е било по-добре, ще да е.
Йордана Малчева много си умна ….
Илка Дим Илиева А,ти в Гърция още по умна, затова не съм ти колежка? Хубава вечер!
Йордана Малчева ами ако си умна , ще работиш , няма да стоиш във фейса и да гледаш в профилите кой , къде работи. И по по-лека със злобата и квалификациите , че никой не знае какво може да му сервира живота.
До какво отчаяние трябва да те е довела битката с институциите (които би следвало да помагат на гражданите), за да опиташ публично да се самоубиеш?!
Тъжно и жалко е, че хората са невидими и нечути!
Hristina Asenova ЧУВАТ ЛИ ГИ?
Мая Робева не само не чуват, но и не виждат!!!
още някой друг полицай на смяна нямаше ли?
Aleksandur Ivanov Точно..
Путин докарва до лудост, всеки с ниска мозъчна активност.
Веселин Генов Генов на платените тролове, Путин им е виновен за всичко…
Julian Vladov по-голяма простотия не бях чела.
Julian Vladov прост си
Julian Vladov Точно….
Mariana Dimitrova прочети си наративите. Те са върха.
Веселин Генов Генов По скоро Мърсулите 🙁
Веселин Генов Генов и ти си от тях
Явно не иска да се самоубие, а да му обърне някой внимание.
Delyana Iv ваше мнение.
Просто се чудя как в това забързано и динамично ежедневие е намерил време и място за самоубийство !
Penko Davidov Ами точно по тези причини. Дошло му е до гуша.
Penko Davidov Ами ако влезеш в неговите обувки , може да разбереш как е намерил време и място! Моли се да не ти се случи на теб.Животът предлага най неочаквани изненади!
Ваня Панайотова доста неща съм преживял ,но дори и за миг не съм се предал !
Penko Davidov Не всички имат сила да преживеят най жестоките неща ! Аз съм.минала сигурно много по жестоки от вас , но живея.Въпрос на психика !
Penko Davidov От добър живот бяга.
Penko Davidov Днес към 15,30 друг лежеше върху картони, не се виждаше лицето му, зад стъпалата на метрото, от към страната на пазар Красно село- пред асансьора. А там е спирка на автобуси, хора много.
Veneta Iskrenova и никои не му е обърнал внимание ,и на никои не му пука ,това кратко и ясно говори какво прогонило общество сме !
И повечето полицаи си бръкнали в джобовете!!!
Елка Дурева Ти какво искаш,да му ръкопляскат!
Елка Дурева Те до пенсия все така ще карат.
Елка Дурева Има ли нужда България от толкова много полицаи?50%да намалеят и на полето има нужда.
Брей ми тия по селата под влиянието на канабинол и алкохол и бяло зад волана – закупено от пласьори
Кръстьо Атанасов Биров По селата?! Те в града са цветета.
