НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ШОКИРАЩО: Мъж направи опит да се самоубие в центъра на София

          60
          2037
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Мъж на средна възраст направи опит за самоубийство на площад „Княз Александър I“ по време на провеждането на Маратона на София, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Той извадил нож и предал на полицията писмо, в което обяснил, че протестира, защото институциите не му обръщали внимание.

          Благодарение на бързата намеса на органите на реда, инцидентът е предотвратен. На място пристигнала линейка, която е откарала мъжа в медицинско заведение.

          Рекорден брой участници в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО) Рекорден брой участници в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО)

          Мъж на средна възраст направи опит за самоубийство на площад „Княз Александър I“ по време на провеждането на Маратона на София, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Той извадил нож и предал на полицията писмо, в което обяснил, че протестира, защото институциите не му обръщали внимание.

          Благодарение на бързата намеса на органите на реда, инцидентът е предотвратен. На място пристигнала линейка, която е откарала мъжа в медицинско заведение.

          Рекорден брой участници в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО) Рекорден брой участници в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

          Красимир Попов -
          Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви...
          Правосъдие

          Хотел „Негреско“ в Елените ще бъде съборен заради липсващи строителни документи

          Красимир Попов -
          Държавата ще премахне хотела „Негреско“ в курорта Елените, след като беше установено, че той е изграден върху коритото на река без необходимите строителни книжа. Това...
          Общество

          Парламентът осветен в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството

          Красимир Попов -
          Сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ 2 беше осветена в зелена светлина в знак на съпричастност към Европейския ден на донорството и...

          60 КОМЕНТАРА

          1. Според мен този човек не се опитал да се самоубие. Възможно е той е бил заплашен от тези и може би те са се опитали да извършат нещо срещу него.

          2. Изключително мъчно ми стана! Добре, че са успели да го спрат! Браво на полицаите ❤️ Дай Боже човекът да се възстанови!

          3. Това е Държавата ни с Главно ,,Д,, на ПЕЕВСКИ.
            ХОРАТА ДА СЕ СЪМУОБИВАТ И ПОЛИЦИЯТА ДА ГЛЕДА НА ТОВА ,,Все едно им казваш ,,ДОБЪР ДЕН,,.
            АКО НЕ ПРЕМАХНЕМ ТЕЗИ КОИТО НИ УНИЩОЖАВАТ ТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ НАС,,НАРОДА НИ, ДЪРЖАВАТА НИ,.НЕКА НЕ ГО ПОЗВОЛИМ.БИТКАТА Е ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И ЗА ЗАПАЗВАНЕ БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА.

          4. Извинявам се, но ми прилича на етноса ни .. времето е по организиран маратон . Както каза някой, да му се обърне внимание. И както каза друг, едва ли е целял наистина да се самоубива. Навежда ме на мисълта, дали не е инсценировка ? Мургавите ни братя са големи таланти в това, а за пари човек какво ли не прави.

          8. Това не са полицаи, това е сбирщина на хора, които ги интересуват само парите! Без шапки, ръцете в джобовете това е Българската полиция единствена в Европа, която си прави каквото си иска!

          9. Като е искал да се самоубива, поне да направи едно добро дело.. Да прибере със себе си, някой крадлив политик

            • Angel Michev ЕДНО ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХ НА ТОЗИ ПРОСТ НАРОД . КАТО МУ ВИКАХА КОЙТО НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН . И НАРОДА СКАЧАШЕ БЕЗУМНО . ЕТО ДО КАДЕ ВИ , НИ ДОКАРА ВАШЕТО СКАЧАНЕ . РАЗРУХА И ОГРАБВАНЕ НА РОДИНАТА МИ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ

          13. Така е нашите полицаи нямат нищо общо с истинските полицаи те са събрани от кол и въже.

            • Таня Велчева За да си защитят високите заплати, трябва да имитират дейност. Явно имат указания да ходят на тумби, та да не бъдат набити от непълнолетни.

          15. Евроком, не беше нужно да показвате лицето му. Как ще се чувствате, ако видите и разберете за ваш близък в подобна ситуация.

            • Marian Dimitrow Подпират си шкембетата.Ако ги подложат на изпит,по физически дисциплини,ще изхвърчат от системата.

              • Мая Робева системата е направена да храни ей такива плужеци.Сигурен електорат,също като малцинствата.

          19. Сега ще го вкарат в лудницата за 3 месеца , а виновните институции ще им платят заплати , мани заплатите , ами и пари под масата прибират.

              • Илка Дим Илиева А,ти в Гърция още по умна, затова не съм ти колежка? Хубава вечер!

              • Йордана Малчева ами ако си умна , ще работиш , няма да стоиш във фейса и да гледаш в профилите кой , къде работи. И по по-лека със злобата и квалификациите , че никой не знае какво може да му сервира живота.

          21. До какво отчаяние трябва да те е довела битката с институциите (които би следвало да помагат на гражданите), за да опиташ публично да се самоубиеш?!
            Тъжно и жалко е, че хората са невидими и нечути!

          25. Просто се чудя как в това забързано и динамично ежедневие е намерил време и място за самоубийство !

            • Penko Davidov Ами ако влезеш в неговите обувки , може да разбереш как е намерил време и място! Моли се да не ти се случи на теб.Животът предлага най неочаквани изненади!

              • Penko Davidov Не всички имат сила да преживеят най жестоките неща ! Аз съм.минала сигурно много по жестоки от вас , но живея.Въпрос на психика !

            • Penko Davidov Днес към 15,30 друг лежеше върху картони, не се виждаше лицето му, зад стъпалата на метрото, от към страната на пазар Красно село- пред асансьора. А там е спирка на автобуси, хора много.

              • Veneta Iskrenova и никои не му е обърнал внимание ,и на никои не му пука ,това кратко и ясно говори какво прогонило общество сме !

          27. Брей ми тия по селата под влиянието на канабинол и алкохол и бяло зад волана – закупено от пласьори

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions