ШОКИРАЩО: Мъж направи опит да се самоубие в центъра на София

Мъж на средна възраст направи опит за самоубийство на площад „Княз Александър I“ по време на провеждането на Маратона на София, предаде репортер на БГНЕС.

Той извадил нож и предал на полицията писмо, в което обяснил, че протестира, защото институциите не му обръщали внимание.

Благодарение на бързата намеса на органите на реда, инцидентът е предотвратен. На място пристигнала линейка, която е откарала мъжа в медицинско заведение.