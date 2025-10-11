НА ЖИВО
          Спорт

          Швейцария върви по график и без грешка

          Те вече имат три победи от три мача и впечатляващата голова разлика 9:0

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. „Кръстоносците“ спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три мача и впечатляващата голова разлика 9:0.

          Още в 4-ата минута гредата спаси домакините след изстрел на Брийл Емболо. В 26-ата минута и шведите не извадиха късмет – удар на Александър Исак се отби от гредата.

          В 65-ата минута легендата Гранит Джака се оказа на точното място и разпечата вратата на Виктор Йохансон – 0:1. Йоан Манзамби реши всичко с гола си в 4-ата минута на добавеното време – 0:2.

