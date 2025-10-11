Швейцария върви по график и без грешка

Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. „Кръстоносците“ спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три мача и впечатляващата голова разлика 9:0.

Още в 4-ата минута гредата спаси домакините след изстрел на Брийл Емболо. В 26-ата минута и шведите не извадиха късмет – удар на Александър Исак се отби от гредата.

В 65-ата минута легендата Гранит Джака се оказа на точното място и разпечата вратата на Виктор Йохансон – 0:1. Йоан Манзамби реши всичко с гола си в 4-ата минута на добавеното време – 0:2.