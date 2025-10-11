Силно земетресение разтърси руския полуостров Камчатка

Силен трус с магнитуд 5,8 разтърси източния бряг на Камчатка. Земетресението е било на дълбочина около 10 километра, съобщиха от германския Изследователски център за геофизични науки (GFZ).

- Реклама -

По данни на властите няма информация за пострадали или щети. Регионът обаче остава сеизмично активен – от края на юли досега там са регистрирани близо 2000 труса, уточни губернаторът на Камчатка Владимир Солодов.