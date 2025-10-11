НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Силно земетресение разтърси руския полуостров Камчатка

          4
          96
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Силен трус с магнитуд 5,8 разтърси източния бряг на Камчатка. Земетресението е било на дълбочина около 10 километра, съобщиха от германския Изследователски център за геофизични науки (GFZ).

          - Реклама -

          По данни на властите няма информация за пострадали или щети. Регионът обаче остава сеизмично активен – от края на юли досега там са регистрирани близо 2000 труса, уточни губернаторът на Камчатка Владимир Солодов.

          Силен трус с магнитуд 5,8 разтърси източния бряг на Камчатка. Земетресението е било на дълбочина около 10 километра, съобщиха от германския Изследователски център за геофизични науки (GFZ).

          - Реклама -

          По данни на властите няма информация за пострадали или щети. Регионът обаче остава сеизмично активен – от края на юли досега там са регистрирани близо 2000 труса, уточни губернаторът на Камчатка Владимир Солодов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Израел удари Южен Ливан – има жертва и ранени

          Камелия Григорова -
          Израел извърши серия от интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство. При атаките...
          България

          Маратон блокира движението в центъра на София

          Камелия Григорова -
          Над 8000 бегачи от 66 държави участват в традиционния „Маратон София 2025“, който се провежда днес и утре. Заради събитието в столицата е въведена...
          Политика

          Фандъкова за кризата с боклука: Никакви оправдания не могат да обяснят забавянето

          Камелия Григорова -
          Гражданите на София излязоха по улиците, за да помогнат в почистването на столицата след кризата с извозването на отпадъците, която предизвика напрежение сред жителите....

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions