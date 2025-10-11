Слави Трифонов: Ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира с ирония скандала около законопроекта на партията му, който предвижда до 6 години затвор за разпространение на лична информация. В пост във „Фейсбук“ той заяви, че въпреки нападките срещу него и множеството слухове, които се публикуват от жълти издания, той няма да се противопостави на свободата на словото.

„Ще направя всичко възможно такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото," написа Трифонов.

Той цитира редица абсурдни и обидни заглавия, публикувани за него през годините – от твърдения, че е тежко болен, до инсинуации за арести и зависимости, като подчерта, че е приел това като неизбежна част от българското публично пространство.

„Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и вестници – не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така,“ допълва той.

В заключение Трифонов се обърна директно към своите опоненти: