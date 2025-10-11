НА ЖИВО
          Слави Трифонов: Ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира с ирония скандала около законопроекта на партията му, който предвижда до 6 години затвор за разпространение на лична информация. В пост във „Фейсбук“ той заяви, че въпреки нападките срещу него и множеството слухове, които се публикуват от жълти издания, той няма да се противопостави на свободата на словото.

          „Ще направя всичко възможно такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото,“ написа Трифонов.

          Той цитира редица абсурдни и обидни заглавия, публикувани за него през годините – от твърдения, че е тежко болен, до инсинуации за арести и зависимости, като подчерта, че е приел това като неизбежна част от българското публично пространство.

          „Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и вестници – не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така,“ допълва той.

          В заключение Трифонов се обърна директно към своите опоненти:

          „Знам, че ме мразите. И винаги ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Това ме зарежда и ме прави щастлив.“

          559 КОМЕНТАРА

          1. Слави та Слави стига сте го ковали Шоуто иКуку Бент са върхът само не знам защо я няма Керана с шоуто познай тази песен ами дават глупости колко тежиш колко годи

          2. Човека се чувства лично обиден,за това създава закон.🤔Аз се чувствам излъгана и искам за създам закон за хората,които ни лъжат в НС,за доживотен затвор.Чувствам се бедна и искам закон.Ако депутат има повече средства от моите в дебитната ми карта,затвор от…10 години,например.Закони се създават за много други неща,но не за лични облаги.Но това правят в НС от много години.

          5. Ами направи така, че да спечелиш уважението и подкрепата на хората!Как очакваш да те обичат, след като предаде доверието им!

          8. Гнида….Въшка….. Плазмодий…… Човек каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи!!!

          10. ТОЗИ МРЪСНИК С ГОДИНИ ОБЯСНЯВАШЕ КАК ЩЕ ИЗМЕТЕ БОКЛУКА ОТ ПОЛИТИКАТА В БЪЛГАРИЯ.
            НАРОДЪТ МУ ПОВЯРВА ОРГАНИЗИРА
            СЕ И МУ ПОВЕРИ РЪКОВОДСТВОТО А ПОДЛЕЦЪТ КРЕТЕН НИ
            ПОКАЗА СРЕДЕН ПРЪСТ И НИ ЗАХВЪРЛИ ОТНОВО В КРАКАТА НА
            БЪЛГАРСКИТЕ ПОРОБИТЕЛИ КАТО
            АКТИВНО СЕ ВКЛЮЧИ В ДОУНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА И СВОБОДАТА НА
            НАРОДА.
            В ЦЯЛ СВЯТ ПОДОБНА ДЕЙНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, А НАШИЯТ
            МУШЕННИК СЕ ГОРДЕЕ С ТОВА.

          11. Цял ден чета компетентни коментари за предложения мракобесен закон, който ще унищожи свободата на словото и независимата българска журналистика, както и порой от заклеймяващи обвинения и люти клетви срещу вносителите. Аз обаче нямам мнение по обсъждания проблем, тъй като не съм виждала и чела дори извадки от този проектозакон. Както разбирам, всички тук пишещи сте наясно със съдържанието му или разполагате с материала, та молбата ми е- качете го тук да ми просветне и на мен за какво иде реч, та да храчим дружно по тия предатели!

          13. Просто изчезни. И без това НИКОЙ не те желае за нищо.
            Ти от единица се превърна в НУЛА.

          16. Ебати ебалника що не вземеш да пуснеш копелета такова некъдърно за нищо освен да краде и глупости да говори.

          18. Мисля,че ИТН ще излезе от властта.
            Ще падне правителство.
            Ще има референдум.
            Няма да влезе еврото.
            И,ще благославяме ….

          26. СЛАВИ ТИ НАИСТИНА УСПЯ ,ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТЕ ОБИЧАШЕ ,А СЕГА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТЕ МРАЗИ ,ТИ СЕ ОКАЗА НАЙ ДОЛНИЯТ И МИРИЗЛИВ ШИБАН ПРЕДАТЕЛ ,ГОСПОД ДА ТЕ НАКАЖЕ УЧИНДОЛСКИ П..ДЕРАС ,В НАЙ СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ ИСКАШ ПРОШКА ОТ ГОСПОД ,НО НЯМА ДА Я ПОЛУЧИШ ЗАЩОТО СИ ДЯВОЛ !

          31. Какъв ти в проблема бе ЛЕШОЯД, пусна оня маймуна ТОШКО да прави мизерии, всичко това което обещаваше на хората и това което пропагдираше в шоуто излез пълна ЛЪЖА и МАНИПУЛАЦИЯ за да влезеш в парламента! И сега се правиш на обиден, що не вземеш да ревнеш! Най-добре което ще да направиш за себе си, да се махнеш от политиката с наведена глава и да се върнеш в Шоуто, а също така вземи си създай семейство, деца и стига се излага поне пред майка си и сестра си! Съжалявам ТЕ!

          40. Няма,да има таъв народ на избори.жалки сте смешници и прочие.Срамот, Плевен не ви харесват вън от политиката.

