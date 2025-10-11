Сръбските власти спряха камионите на изход от България

Сръбските власти временно спряха преминаването на товарни камиони през ГКПП „Стрезимировци“ на изход от България, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. В обратната посока – на изход от Сърбия – всички моторни превозни средства се пропускат нормално.
- Реклама -
На останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът е без затруднения.
Движението е нормално и по границите с Турция, Република Северна Македония и Гърция. От гръцка страна по пътя Рудозем–Ксанти се извършват строителни дейности, като достъпът до терена е ограничен.
На границата с Румъния движението също е спокойно, но на Дунав мост при Русе продължава основният ремонт. Преминаването се извършва в една лента при временна организация, регулирана от служители на фирмата изпълнител.
Сръбските власти временно спряха преминаването на товарни камиони през ГКПП „Стрезимировци“ на изход от България, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. В обратната посока – на изход от Сърбия – всички моторни превозни средства се пропускат нормално.
- Реклама -
На останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът е без затруднения.
Движението е нормално и по границите с Турция, Република Северна Македония и Гърция. От гръцка страна по пътя Рудозем–Ксанти се извършват строителни дейности, като достъпът до терена е ограничен.
На границата с Румъния движението също е спокойно, но на Дунав мост при Русе продължава основният ремонт. Преминаването се извършва в една лента при временна организация, регулирана от служители на фирмата изпълнител.