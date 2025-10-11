Сръбските власти спряха камионите на изход от България

Сръбските власти временно спряха преминаването на товарни камиони през ГКПП „Стрезимировци“ на изход от България, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. В обратната посока – на изход от Сърбия – всички моторни превозни средства се пропускат нормално.

На останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът е без затруднения.

Движението е нормално и по границите с Турция, Република Северна Македония и Гърция. От гръцка страна по пътя Рудозем–Ксанти се извършват строителни дейности, като достъпът до терена е ограничен.

На границата с Румъния движението също е спокойно, но на Дунав мост при Русе продължава основният ремонт. Преминаването се извършва в една лента при временна организация, регулирана от служители на фирмата изпълнител.