      неделя, 12.10.25
          Тежки въоръжени сблъсъци между Афганистан и Пакистан след обвинения за въздушни удари

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На границата между Афганистан и Пакистан избухнаха тежки въоръжени сблъсъци между двете страни, след като Кабул обвини Исламабад в извършване на въздушни удари по афганистанската столица, съобщава АФП, позовавайки се на представители и от двете страни.

          „В отговор на въздушните удари, извършени от пакистанските сили, талибанските гранични части в източната част на страната влязоха в тежки престрелки с пакистанските постове в различни погранични райони,“ се казва в изявление на афганистанската армия.

          Сблъсъците се водят в няколко гранични сектора, включително в провинция Хост, където местни жители съобщават за продължителна стрелба и експлозии.

          Пакистанските сили за сигурност все още не са потвърдили дали са извършвани въздушни удари, но източници в Исламабад твърдят, че страната е предприела „ограничена отбранителна операция“ след атаки от афганистанска територия, приписвани на екстремисти от движението „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП).

          От своя страна, афганистанските власти категорично отричат присъствието на ТТП в страната и обвиняват Пакистан в „нарушаване на националния суверенитет“ и „непровокирана агресия“.

          „Афганистан не иска война, но няма да търпи атаки срещу своята територия,“ заяви говорител на афганистанското министерство на отбраната.

          Границата между двете страни, дълга над 2600 км, от години е източник на напрежение – особено след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Пакистан редовно обвинява Афганистан, че приютява бойци на ТТП, които извършват нападения срещу пакистански войници и цивилни.

          Анализатори предупреждават, че ескалацията на конфликта може да доведе до нов фронт на нестабилност в региона, където вече действат множество въоръжени групировки.

          Война

          Зеленски призова Доналд Тръмп да посредничи за мир в Украйна „както в Близкия изток“

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да поеме ролята на посредник за мир в Украйна, подобно на усилията му...
          Война

          Зеленски подписа нов пакет от санкции, синхронизирани с мерките на Япония

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов пакет от санкции, насочени срещу руски физически и юридически лица, като по този начин синхронизира украинските мерки...
          Война

          Израел удари Южен Ливан – има жертва и ранени

          Камелия Григорова -
          Израел извърши серия от интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство. При атаките...

          2 КОМЕНТАРА

          1. зеленски да престане да опитва да
            изнесе войната от разрушената си
            държава и в Европа защото е слу
            шал англичани, американци за да
            спаси себе си. Тази война не е наша.
            Хиляди погубени животи! Хиляди
            осакатени хора !!! Провокираха
            Путин ,а сега той щял да напада Ев
            ропа!? Руснаците и германците най
            добре знаят какво беше В.С.В. И още има желаещи да потопят света
            в глупава ненужна война. Хората
            трябва да се надигнат срещу подоб
            ни политици защото този път може
            де изчезне сегашната цивилизация.
            Срам и позор !!!

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

