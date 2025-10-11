Тежки въоръжени сблъсъци между Афганистан и Пакистан след обвинения за въздушни удари

На границата между Афганистан и Пакистан избухнаха тежки въоръжени сблъсъци между двете страни, след като Кабул обвини Исламабад в извършване на въздушни удари по афганистанската столица, съобщава АФП, позовавайки се на представители и от двете страни.

„В отговор на въздушните удари, извършени от пакистанските сили, талибанските гранични части в източната част на страната влязоха в тежки престрелки с пакистанските постове в различни погранични райони,“ се казва в изявление на афганистанската армия. - Реклама -

Сблъсъците се водят в няколко гранични сектора, включително в провинция Хост, където местни жители съобщават за продължителна стрелба и експлозии.

Пакистанските сили за сигурност все още не са потвърдили дали са извършвани въздушни удари, но източници в Исламабад твърдят, че страната е предприела „ограничена отбранителна операция“ след атаки от афганистанска територия, приписвани на екстремисти от движението „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП).

От своя страна, афганистанските власти категорично отричат присъствието на ТТП в страната и обвиняват Пакистан в „нарушаване на националния суверенитет“ и „непровокирана агресия“.

„Афганистан не иска война, но няма да търпи атаки срещу своята територия,“ заяви говорител на афганистанското министерство на отбраната.

Границата между двете страни, дълга над 2600 км, от години е източник на напрежение – особено след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Пакистан редовно обвинява Афганистан, че приютява бойци на ТТП, които извършват нападения срещу пакистански войници и цивилни.

Анализатори предупреждават, че ескалацията на конфликта може да доведе до нов фронт на нестабилност в региона, където вече действат множество въоръжени групировки.