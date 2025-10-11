Тежки въоръжени сблъсъци между Афганистан и Пакистан след обвинения за въздушни удари

На границата между Афганистан и Пакистан избухнаха тежки въоръжени сблъсъци между двете страни, след като Кабул обвини Исламабад в извършване на въздушни удари по афганистанската столица, съобщава АФП, позовавайки се на представители и от двете страни.
Сблъсъците се водят в няколко гранични сектора, включително в провинция Хост, където местни жители съобщават за продължителна стрелба и експлозии.
Пакистанските сили за сигурност все още не са потвърдили дали са извършвани въздушни удари, но източници в Исламабад твърдят, че страната е предприела „ограничена отбранителна операция“ след атаки от афганистанска територия, приписвани на екстремисти от движението „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП).
От своя страна, афганистанските власти категорично отричат присъствието на ТТП в страната и обвиняват Пакистан в „нарушаване на националния суверенитет“ и „непровокирана агресия“.
Границата между двете страни, дълга над 2600 км, от години е източник на напрежение – особено след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Пакистан редовно обвинява Афганистан, че приютява бойци на ТТП, които извършват нападения срещу пакистански войници и цивилни.
Анализатори предупреждават, че ескалацията на конфликта може да доведе до нов фронт на нестабилност в региона, където вече действат множество въоръжени групировки.
На границата между Афганистан и Пакистан избухнаха тежки въоръжени сблъсъци между двете страни, след като Кабул обвини Исламабад в извършване на въздушни удари по афганистанската столица, съобщава АФП, позовавайки се на представители и от двете страни.
Сблъсъците се водят в няколко гранични сектора, включително в провинция Хост, където местни жители съобщават за продължителна стрелба и експлозии.
Пакистанските сили за сигурност все още не са потвърдили дали са извършвани въздушни удари, но източници в Исламабад твърдят, че страната е предприела „ограничена отбранителна операция“ след атаки от афганистанска територия, приписвани на екстремисти от движението „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП).
От своя страна, афганистанските власти категорично отричат присъствието на ТТП в страната и обвиняват Пакистан в „нарушаване на националния суверенитет“ и „непровокирана агресия“.
Границата между двете страни, дълга над 2600 км, от години е източник на напрежение – особено след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Пакистан редовно обвинява Афганистан, че приютява бойци на ТТП, които извършват нападения срещу пакистански войници и цивилни.
Анализатори предупреждават, че ескалацията на конфликта може да доведе до нов фронт на нестабилност в региона, където вече действат множество въоръжени групировки.
зеленски да престане да опитва да
изнесе войната от разрушената си
държава и в Европа защото е слу
шал англичани, американци за да
спаси себе си. Тази война не е наша.
Хиляди погубени животи! Хиляди
осакатени хора !!! Провокираха
Путин ,а сега той щял да напада Ев
ропа!? Руснаците и германците най
добре знаят какво беше В.С.В. И още има желаещи да потопят света
в глупава ненужна война. Хората
трябва да се надигнат срещу подоб
ни политици защото този път може
де изчезне сегашната цивилизация.
Срам и позор !!!
зеленски да престане да опитва да
изнесе войната от разрушената си
държава и в Европа защото е слу
шал англичани, американци за да
спаси себе си. Тази война не е наша.
Хиляди погубени животи! Хиляди
осакатени хора !!! Провокираха
Путин ,а сега той щял да напада Ев
ропа!? Руснаците и германците най
добре знаят какво беше В.С.В. И още има желаещи да потопят света
в глупава ненужна война. Хората
трябва да се надигнат срещу подоб
ни политици защото този път може
де изчезне сегашната цивилизация.
Срам и позор !!!
зеленски да престане да опитва да
изнесе войната от разрушената си
държава и в Европа защото е слу
шал англичани, американци за да
спаси себе си. Тази война не е наша.
Хиляди погубени животи! Хиляди
осакатени хора !!! Провокираха
Путин ,а сега той щял да напада Ев
ропа!? Руснаците и германците най
добре знаят какво беше В.С.В. И още има желаещи да потопят света
в глупава ненужна война. Хората
трябва да се надигнат срещу подоб
ни политици защото този път може
де изчезне сегашната цивилизация.
Срам и позор !!!