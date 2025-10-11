НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

          31
          269
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително агресивни“ ограничения върху износа на редкоземни елементи.

          - Реклама -

          „Току-що стана ясно, че Китай е заел изключително агресивна позиция по търговията, като е изпратил изключително враждебно писмо до света, в което обявява, че от 1 ноември 2025 г. ще наложи масови експортни ограничения върху практически всеки продукт, който произвежда – и дори върху някои, които изобщо не са произведени от тях. Това засяга ВСИЧКИ държави, без изключение, и очевидно е план, който Китай е подготвял с години. Такова нещо е абсолютно невиждано в международната търговия и представлява морален срам в отношенията с други нации“, написа Тръмп в Truth Social. 

          „Въз основа на факта, че Китай е заел тази безпрецедентна позиция, и говорейки единствено от името на САЩ, а не на други държави, които са били подобно заплашвани, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от допълнителни действия или промени, предприети от Китай), Съединените американски щати ще наложат митническо облагане от 100% върху Китай, върху вече съществуващите мита, които плащат. Също така на 1 ноември ще бъдат наложени експортни ограничения върху всеки критичен софтуер“, написа още републиканецът.

          „Трудно е да се повярва, че Китай би предприел такова действие, но те го направиха – и останалото е история“, добави той.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително агресивни“ ограничения върху износа на редкоземни елементи.

          - Реклама -

          „Току-що стана ясно, че Китай е заел изключително агресивна позиция по търговията, като е изпратил изключително враждебно писмо до света, в което обявява, че от 1 ноември 2025 г. ще наложи масови експортни ограничения върху практически всеки продукт, който произвежда – и дори върху някои, които изобщо не са произведени от тях. Това засяга ВСИЧКИ държави, без изключение, и очевидно е план, който Китай е подготвял с години. Такова нещо е абсолютно невиждано в международната търговия и представлява морален срам в отношенията с други нации“, написа Тръмп в Truth Social. 

          „Въз основа на факта, че Китай е заел тази безпрецедентна позиция, и говорейки единствено от името на САЩ, а не на други държави, които са били подобно заплашвани, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от допълнителни действия или промени, предприети от Китай), Съединените американски щати ще наложат митническо облагане от 100% върху Китай, върху вече съществуващите мита, които плащат. Също така на 1 ноември ще бъдат наложени експортни ограничения върху всеки критичен софтуер“, написа още републиканецът.

          „Трудно е да се повярва, че Китай би предприел такова действие, но те го направиха – и останалото е история“, добави той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Силно земетресение разтърси руския полуостров Камчатка

          Камелия Григорова -
          Силен трус с магнитуд 5,8 разтърси източния бряг на Камчатка. Земетресението е било на дълбочина около 10 километра, съобщиха от германския Изследователски център за...
          Инциденти

          Мощен взрив във фабрика за експлозиви в Тенеси, издирват 19 души

          Камелия Григорова -
          В американския щат Тенеси продължава издирването на 19 души, изчезнали след мощен взрив във фабрика за експлозиви край град Бъкснорт, на около 50 километра...
          Политика

          Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

          Владимир Висоцки -
          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато...

          31 КОМЕНТАРА

          2. Те Китай ви поставиха на място за два дни Първо с редкоземни метали, второ с корабите под флага на САЩ.

          11. „ЩЕ,ЩЕ“!
            Тя и Урсула подвежда Европа със санкции срещу Русиа, а сега рев и сълзи във Франция, Германия, Великобритания………..

          15. Но трябва да признаем че Тръмп с действията си подпомага рухването на американската държава!!! С такива действия все повече държави ще се откажат от долара!!! Всичко е точно***

          16. ЩЕ, това не значи че ще ги наложи!!
            Вероятно е имал лоша вечер и още по лошо утро.
            ЗА което е виновна жена му!!

          19. Има логика, тъй като американците ще пукясат от глад, но това е именно, което би ги стимулирало отново да произвеждат конкурентоспособни стоки. Мен повече ме притеснява, че сините кретени и червените червеи заедно унищожиха България.

            • Milena Garcia Milkova за русия няма как да е с обратно действие, защото те не развиват никакви технологии.

            • Vania Nikolova кой ти дава право да спираш някой да не влиза у вас! Всеки е длъжен да може да дойде и да ти легне в леглото! И ако си намери жена, да си я ползва! Как смее някой да си заключи вратата!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions