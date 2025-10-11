Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително агресивни“ ограничения върху износа на редкоземни елементи.
„Току-що стана ясно, че Китай е заел изключително агресивна позиция по търговията, като е изпратил изключително враждебно писмо до света, в което обявява, че от 1 ноември 2025 г. ще наложи масови експортни ограничения върху практически всеки продукт, който произвежда – и дори върху някои, които изобщо не са произведени от тях. Това засяга ВСИЧКИ държави, без изключение, и очевидно е план, който Китай е подготвял с години. Такова нещо е абсолютно невиждано в международната търговия и представлява морален срам в отношенията с други нации“, написа Тръмп в Truth Social.
„Въз основа на факта, че Китай е заел тази безпрецедентна позиция, и говорейки единствено от името на САЩ, а не на други държави, които са били подобно заплашвани, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от допълнителни действия или промени, предприети от Китай), Съединените американски щати ще наложат митническо облагане от 100% върху Китай, върху вече съществуващите мита, които плащат. Също така на 1 ноември ще бъдат наложени експортни ограничения върху всеки критичен софтуер“, написа още републиканецът.
„Трудно е да се повярва, че Китай би предприел такова действие, но те го направиха – и останалото е история“, добави той.
сащ и англия са терористични държави!
Те Китай ви поставиха на място за два дни Първо с редкоземни метали, второ с корабите под флага на САЩ.
Хайде поспи малко и като се събудиш друго ще кажеш.
Империята на злото умира.
И срина пазарите
И кой ще плаща сметката? 😃Американският потребител.😃
Бясното краварско куче.
Лае и пуска пяна само.
Дони го е закъсал здраво ?
Простотията на дядо Дони всеки ден си сменя мнението изкукал старец..
Абе Американци стига сте избирали старци за президенти.
„ЩЕ,ЩЕ“!
Тя и Урсула подвежда Европа със санкции срещу Русиа, а сега рев и сълзи във Франция, Германия, Великобритания………..
Още един сърдит пенсионер! Кои бяха САЩ???
Казал селския олигофрен
Луд
Тоя не си е пил хаповете
Но трябва да признаем че Тръмп с действията си подпомага рухването на американската държава!!! С такива действия все повече държави ще се откажат от долара!!! Всичко е точно***
ЩЕ, това не значи че ще ги наложи!!
Вероятно е имал лоша вечер и още по лошо утро.
ЗА което е виновна жена му!!
Е,за това не ти дадоха наградата!
36 трилиона мой човек , май пак ще гоните бизони из прерията
Има логика, тъй като американците ще пукясат от глад, но това е именно, което би ги стимулирало отново да произвеждат конкурентоспособни стоки. Мен повече ме притеснява, че сините кретени и червените червеи заедно унищожиха България.
Китай се трогна То и Европа наложи санкции на Русия и ефектът е с обратно действие
Milena Garcia Milkova за русия няма как да е с обратно действие, защото те не развиват никакви технологии.
А стига вече бе палячо, кой ви дава това право???
Vania Nikolova кой ти дава право да спираш някой да не влиза у вас! Всеки е длъжен да може да дойде и да ти легне в леглото! И ако си намери жена, да си я ползва! Как смее някой да си заключи вратата!
Нормално
Китай срина Европа
Но не и САЩ
Милчо Илиев Тошков, Европа сама се срина.
Милчо Илиев Тошков Китай ще срине и Империята на злото ФАЩ.
Америка ще последва пътят на Европа…
Angel Michev къф е пътя на Европа? Освен че в съседство има един дето нахлува с танкове?
Louie Stevenson още нищо не си видял.
Milena Garcia Milkova Оставете го. Този е роБОТ🤖