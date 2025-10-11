НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Учени от Оксфорд постигнаха пробив в квантовата телепортация

          Снимка: barlamantoday.com
          Квантовата телепортация вече е реалност – макар и не в смисъла, познат от научната фантастика. Вместо преместване на хора или предмети, става дума за моментално споделяне на данни между два квантови компютъра, съобщава „BGR.com“, позовавайки се на ново изследване, публикувано в списание Nature.

          Екип от Оксфордския университет е успял да предаде квантов алгоритъм безжично от един квантов процесор към друг, така че двете машини да работят като единен суперкомпютър. Това значително увеличава изчислителната мощ и позволява решаването на задачи, които иначе биха били невъзможни – благодарение на мигновения пренос на информация чрез квантово заплитане.

          „Квантовото заплитане позволява на две частици да останат свързани дори на големи разстояния една от друга. При този експеримент фотоните – носителите на информация – не се придвижват физически, но двете машини виждат данните си взаимно и ги споделят мигновено,“ поясняват авторите на изследването.

          Това откритие се счита за първа стъпка към разпределените квантови изчисления, при които множество отдалечени квантови процесори ще могат да се комбинират в единна система.

          Квантовите компютри се различават от класическите, тъй като работят с кюбити, които могат да съществуват в няколко състояния едновременно. Това им позволява да извършват операции, които са невъзможни за стандартните компютри.

          „Може да си го представим като квантов вариант на облачното изчисление,“ пише „BGR.com“.

          Подобна технология може да доведе до появата на квантов интернет – ново поколение свързаност, при което ще се обменя квантова, а не класическа информация.

          И макар хората все още да не могат да се телепортират, учените подчертават, че перспективата за свръхмощни квантови компютри вече е по-близо от всякога.

