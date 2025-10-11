Унгария надигра Армения и се изкачи на второ място

Унгария постигна първа победа в световните квалификации, след като надделя с 2:0 над Армения на „Пушкаш Арена“. С този успех маджарите изместиха от второто място във временното класиране на група F днешния си съперник. Лидер е отборът на Португалия, който по-късно тази вечер приема Ейре.

Домакините имаха сериозно предимство и оказаха натиск през първата част, но така и не успяха да се оттеглят на почивка с преднина в резултата. Първата голяма възможност пропусна Даниел Лукач, който без изведен с помощта на рикошет от Собослай след грешка на гостите при изнасянето на топката. Авагян обаче спаси с крак. В 35-ата минута стражът на Армения отрази нов опасен удар на нападателя на Академия Пушкаш, който този път стреля с глава. Другият огромен шанс се откри пред Собослай в 38-ата минута, но от около седем метра звездата на Ливърпул стреля встрани.

Унгарците започнах с натиск и втората част и в 56-ата минута най-сетне взеха преднина. Салай добре видя в средата Стайлс, който подаде към Бола. Последният перфектно изведе с пас между двама бранители Лукач и този път нападателят се разписа с удар в десния ъгъл.

В 67-ата минута Собослай центрира много добра от фал, а Орбан засече с глава, но топката премина на сантиметри встрани.

В 74-тата минута Армения организира много добра контраатака, която завърши с удар на капитана Берсегян, но Балаш Тот нямаше проблеми да спаси. Десет минути след това Наги засече с глава поредното центриране от корнер на Собослай, но топката срещна далечната греда.

В добавеното време Жомбор Грубер вкара дебютния си гол за Унгария, с който оформи крайния резултат. Удар на Дардай бе блокиран, след което топката се озова в Грубер, който от шест метра не сбърка.