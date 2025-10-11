НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Валентин Вашеро шокира Джокович и ще играе финал в Шанхай

          В спор за титлата утре победителят ще се изправи срещу Даниил Медведев или Артур Риндеркнек

          0
          74
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович отпадна на крачка от финала на Мастърс турнира в Шанхай, Китай. Четирикратният шампион в надпреварата отстъпи на 204-ия в световната ранглиста Валентин Вашеро с 3-6, 4-6 за около час и 40 минути игра.

          - Реклама -

          Мачът започна с разменени пробиви, преди монегаскът да удари отново в осмия гейм и след това да бъде категоричен на собствен сервис за аванс в резултата. Във втората част Вашеро дочака своя миг в деветия гейм и въпреки че трябваше да спасява точка за пробив в следващия, се справи с предизвикателството за най-голямата победа в кариерата си и място на финала.

          Така Вашеро стигна до дебютен спор за трофей от категория 1000 в кариерата. По пътя си до финала 26-годишният тенисист елиминира още четирима поставени тенисисти, включително Александър Бублик (14), Томаш Махач (20), Талон Грикспор (27) и Холгер Руне (10).

          В спор за титлата утре Вашеро ще се изправи срещу Даниил Медведев – шампион от 2019, или братовчед си Артур Риндеркнек.

          Новак Джокович отпадна на крачка от финала на Мастърс турнира в Шанхай, Китай. Четирикратният шампион в надпреварата отстъпи на 204-ия в световната ранглиста Валентин Вашеро с 3-6, 4-6 за около час и 40 минути игра.

          - Реклама -

          Мачът започна с разменени пробиви, преди монегаскът да удари отново в осмия гейм и след това да бъде категоричен на собствен сервис за аванс в резултата. Във втората част Вашеро дочака своя миг в деветия гейм и въпреки че трябваше да спасява точка за пробив в следващия, се справи с предизвикателството за най-голямата победа в кариерата си и място на финала.

          Така Вашеро стигна до дебютен спор за трофей от категория 1000 в кариерата. По пътя си до финала 26-годишният тенисист елиминира още четирима поставени тенисисти, включително Александър Бублик (14), Томаш Махач (20), Талон Грикспор (27) и Холгер Руне (10).

          В спор за титлата утре Вашеро ще се изправи срещу Даниил Медведев – шампион от 2019, или братовчед си Артур Риндеркнек.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Джесика Пегула оформи американски финал в Китай, спирайки Арина Сабаленка

          Николай Минчев -
          Победната серия на Арина Сабаленка на тенис турнира в Ухан, Китай спря на 20 успеха. Световната номер 1 беше победена в истински трилър от...
          Футбол

          Очаквано или не: Славия и Загорчич се разделиха

          Николай Минчев -
          Златомир Загорчич и футболен клуб Славия прекратиха своите взаимоотношения. Преди няколко минути стана ясно, че сръбският специалист е подал оставка, а от ръководството на...
          Футбол

          Христо Янев за младите играчи: Чисто физически отстъпват на мъжкия футбол, но те са бъдещето на ЦСКА

          Николай Минчев -
          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира положението с Мохамед Брахими след контролата срещу Септември София. Офанзивният футболист на "червените" беше сменен, след като влезе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions