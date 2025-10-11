Валери Божинов пожела успех на Турция преди мача с България в София

Бившият национал на България Валери Божинов пожела успех на турския национален отбор преди визитата му в София. Двете селекции ще се срещнат в събота от 21:45 часа на стадион „Васил Левски“ в квалификация от пътя към Мондиал 2026.

В часовете преди двубоя ветеранът направи уверена прогноза, че южната ни съседка ще се класира за Световното първенство в САЩ.

„Бих искал да изразя искрената си благодарност на г-н Винченцо Монтела за топлото гостоприемство, доброта и покана. Още веднъж Ви благодаря за щедростта и внимателния подарък.

Пожелавам на Вас и на турския национален отбор голям успех — от все сърце вярвам, че ще се класирате за Световното първенство!

Благодаря и на Турската футболна федерация за възможността и честта да говорим за футбола и неговото развитие.

Беше истинско удоволствие и привилегия!

До следващия път — до нови срещи в Истанбул,“ написа Божинов в социалните мрежи.

Постът на Божинов предизвика оживени реакции сред феновете, като мнозина оцениха джентълменския му тон и уважението към турския футбол, дори в навечерието на директен сблъсък с българския национален отбор.