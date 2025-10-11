Валери Божинов пожела успех на Турция преди мача с България в София

Бившият национал на България Валери Божинов пожела успех на турския национален отбор преди визитата му в София. Двете селекции ще се срещнат в събота от 21:45 часа на стадион „Васил Левски“ в квалификация от пътя към Мондиал 2026.
В часовете преди двубоя ветеранът направи уверена прогноза, че южната ни съседка ще се класира за Световното първенство в САЩ.
Постът на Божинов предизвика оживени реакции сред феновете, като мнозина оцениха джентълменския му тон и уважението към турския футбол, дори в навечерието на директен сблъсък с българския национален отбор.
Е , какво друго да пожелае … то , срещу умряло куче, успеха е гарантиран…