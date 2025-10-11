НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Тенис

          За втора поредна година: Арина Сабаленка завършва като номер 1

          Това стана факт след поражението на Ига Швьонтек от Жазмин Паолини на четвъртфиналите на турнира в Ухан

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Арина Сабаленка ще завърши сезона като номер 1 в света. Това стана факт след поражението на полякината Ига Швьонтек от италианката Жазмин Паолини на четвъртфиналите на турнира в Ухан. Швьонтек загуби теоретичния шанс да изпревари Сабаленка до края на 2025 г.

          Иначе самата Сабаленка продължава да преследва пореден трофей в своята кариера. Световната номер 1 се класира за полуфиналите на надпреварата в Ухан, където ще играе с Джесика Пегула.

          27-годишната Арина е лидер в ранглистата на WTA от октомври 2024 г.

          Иначе самата Сабаленка продължава да преследва пореден трофей в своята кариера. Световната номер 1 се класира за полуфиналите на надпреварата в Ухан, където ще играе с Джесика Пегула.

          27-годишната Арина е лидер в ранглистата на WTA от октомври 2024 г.

