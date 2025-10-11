НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зафиров: Това управление няма алтернатива

          89
          197
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Това управление не е лесно, но то работи, защото участниците в него дадоха път на държавността и държавническото мислене, като оставиха на заден план тяснопартийните си интереси.“

          - Реклама -

          Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по време на XVI Конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, цитиран от БТА.

          По думите му, ако настоящата управленска коалиция се разпадне, страната ще бъде обхваната от „хаос, беззаконие, безвремие и политическа вакханалия“.

          Зафиров подчерта, че лявото обединение има ключова роля за стабилността и посочи като успех факта, че преди две години подобно сътрудничество между леви формации изглеждало невъзможно. Според него именно това обединение е върнало левицата на водеща позиция в политическия живот на България.

          „Сега трябва да намерим начин левицата да се обедини и във всички общини“, заяви още Зафиров, като даде пример с листата на коалиция „БСП – Обединена левица“ за изборите за Общински съвет в Пазарджик.

          „Това управление не е лесно, но то работи, защото участниците в него дадоха път на държавността и държавническото мислене, като оставиха на заден план тяснопартийните си интереси.“

          - Реклама -

          Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по време на XVI Конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, цитиран от БТА.

          По думите му, ако настоящата управленска коалиция се разпадне, страната ще бъде обхваната от „хаос, беззаконие, безвремие и политическа вакханалия“.

          Зафиров подчерта, че лявото обединение има ключова роля за стабилността и посочи като успех факта, че преди две години подобно сътрудничество между леви формации изглеждало невъзможно. Според него именно това обединение е върнало левицата на водеща позиция в политическия живот на България.

          „Сега трябва да намерим начин левицата да се обедини и във всички общини“, заяви още Зафиров, като даде пример с листата на коалиция „БСП – Обединена левица“ за изборите за Общински съвет в Пазарджик.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Приятелката на Карлос Насар с емоционални думи при завръщането му у нас

          Камелия Григорова -
          След триумфа на Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, неговата приятелка волейболистката Александра Костадинова, сподели пред БГНЕС,...
          Общество

          Свлачище заплашва да откъсне от света родопско село

          Камелия Григорова -
          Родопското село Косово, край Нареченски бани, е изправено пред риск от изолация, след като част от единствения път към населеното място се срути. Проливните...
          Икономика

          Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

          Красимир Попов -
          Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви...

          89 КОМЕНТАРА

          28. Няма, няма??? Комунистът е забравил „Отечествен фронт-“ безпартийни, “ Земеделски съюз“ !!! 60% От „негласуващи“!!!

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions