Зафиров: Това управление няма алтернатива

„Това управление не е лесно, но то работи, защото участниците в него дадоха път на държавността и държавническото мислене, като оставиха на заден план тяснопартийните си интереси.“

Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по време на XVI Конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, цитиран от БТА.

По думите му, ако настоящата управленска коалиция се разпадне, страната ще бъде обхваната от „хаос, беззаконие, безвремие и политическа вакханалия“.

Зафиров подчерта, че лявото обединение има ключова роля за стабилността и посочи като успех факта, че преди две години подобно сътрудничество между леви формации изглеждало невъзможно. Според него именно това обединение е върнало левицата на водеща позиция в политическия живот на България.

„Сега трябва да намерим начин левицата да се обедини и във всички общини“, заяви още Зафиров, като даде пример с листата на коалиция „БСП – Обединена левица“ за изборите за Общински съвет в Пазарджик.