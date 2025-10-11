НА ЖИВО
          Война

          Зеленски подписа нов пакет от санкции, синхронизирани с мерките на Япония

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов пакет от санкции, насочени срещу руски физически и юридически лица, като по този начин синхронизира украинските мерки с последните ограничения, наложени от Япония, съобщава „Киев Индепендънт“.

          „Санкции бяха наложени на осем физически лица и 14 юридически лица, замесени в подкрепа на руската военна машина и заобикаляне на санкциите,“ се посочва в официалното изявление на президентството.

          От офиса на Зеленски уточняват, че този ход е част от по-широките усилия на Киев за координация на икономическия натиск върху Москва с международните си партньори, включително Япония, която обяви собствен пакет от санкции срещу Русия на 12 септември.

          „От юни тази година Украйна вече прие осем пакета санкции и ги синхронизира със Съединените щати, Канада, Обединеното кралство и Япония, както и с всички санкционни пакети на Европейския съюз,“ допълват от администрацията.

          С последния указ общият брой на санкционираните достига 281 физически лица и 633 юридически лица, свързани с руския военно-индустриален комплекс, финансовите институции и дейността в окупираните украински територии.

          „Украйна е наложила ограничения на лица и компании, свързани с експлоатацията на т.нар. руски „сенчест флот“, заобикалянето на санкциите и отвличането на украински деца,“ гласи изявлението.

          Президентската администрация подчерта, че синхронизацията със съюзниците е ключов елемент от санкционната политика на Украйна:

          „Координацията на санкциите с партньорите е от голямо значение за предотвратяване на тяхното заобикаляне и за увеличаване на икономическия натиск върху Русия. Украйна разчита на пълна синхронизация в юрисдикциите на партньорските държави.“

          Тези мерки са част от стратегията на Киев за международна изолация на Русия – икономическа, финансова и дипломатическа – в отговор на пълномащабната инвазия, започнала през февруари 2022 г.

          1. В пакета санкции Зеленский е вписал като главна санкция,забраната Русия да му изпраща,дронове,самолети и бомби по енерго структурата и линията на отбраната!

          4. С Антилските, Великденските, Бахамските, Курилските, Малдивските, Индонезийските острови, Папуа и Нова Гвинея, Мадагаскар, Австралия, остров Зелени нос, Кипър, Сицилия, Св. Никола, Св. Елена, Крит, Смолянските езера и островите в язовир Доспат…КОГА?!

          5. Санкции,санкции.Кой е той,че ще подписва санкции срещу Русия.?Жалък наркоман,клоун на сатанинския ЕС.Ще има още много по да стои народът му без ток и вода.Жалко,че страна народът му.Заради един психично болен мозък страдат невинни хора.

