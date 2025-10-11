Зеленски подписа нов пакет от санкции, синхронизирани с мерките на Япония

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов пакет от санкции, насочени срещу руски физически и юридически лица, като по този начин синхронизира украинските мерки с последните ограничения, наложени от Япония, съобщава „Киев Индепендънт“.
От офиса на Зеленски уточняват, че този ход е част от по-широките усилия на Киев за координация на икономическия натиск върху Москва с международните си партньори, включително Япония, която обяви собствен пакет от санкции срещу Русия на 12 септември.
С последния указ общият брой на санкционираните достига 281 физически лица и 633 юридически лица, свързани с руския военно-индустриален комплекс, финансовите институции и дейността в окупираните украински територии.
Президентската администрация подчерта, че синхронизацията със съюзниците е ключов елемент от санкционната политика на Украйна:
Тези мерки са част от стратегията на Киев за международна изолация на Русия – икономическа, финансова и дипломатическа – в отговор на пълномащабната инвазия, започнала през февруари 2022 г.
