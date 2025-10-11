Зеленски призова Доналд Тръмп да посредничи за мир в Украйна „както в Близкия изток“

Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да поеме ролята на посредник за мир в Украйна, подобно на усилията му за постигане на примирие между Израел и Хамас, съобщи АФП.

Разговорът между двамата лидери се е състоял ден след мащабна руска атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна, която остави части от Киев и девет области без електричество.

„Имах разговор с американския президент Доналд Тръмп – много позитивен и продуктивен,“ заяви Зеленски във „Фейсбук“, като поздрави Тръмп за неговия „забележителен план за примирие в Близкия изток“.

„Ако една война може да бъде спряна в един регион, тогава със сигурност и други войни могат да бъдат спрени, включително руската война,“ добави украинският лидер, призовавайки Тръмп да окаже натиск върху Кремъл за започване на нови преговори.

Според Киев, дипломатическите усилия за прекратяване на руската инвазия са значително забавени през последните месеци, тъй като световното внимание се е насочило към конфликта в Газа.

Тръмп, който на 8 октомври обяви първата фаза от мирното споразумение между Израел и Хамас, вече е провел среща с руския президент Владимир Путин през август, но без конкретен резултат.

Отношенията между Зеленски и Тръмп значително се подобриха след остър телевизионен спор през февруари. Оттогава американският президент застава на по-критична позиция спрямо Москва и демонстрира по-ясна подкрепа за Украйна.

През септември Тръмп написа в Truth Social, че Киев трябва да се стреми да „възвърне всички окупирани територии с помощта на Европа и НАТО“.

„Трябва да покажем, че силата на дипломацията може да надделее над войната,“ заяви Тръмп, намеквайки за готовност да посредничи между Москва и Киев.

Междувременно първата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри на 10 октомври, че е създала извънреден канал за комуникация с Путин, чрез който е осигурила освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия.

Новият дипломатически контакт между Вашингтон и Киев може да бележи началото на нов етап в мирните преговори, докато войната навлиза в третата си година.