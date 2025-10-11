Зеленски призова Доналд Тръмп да посредничи за мир в Украйна „както в Близкия изток“

Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да поеме ролята на посредник за мир в Украйна, подобно на усилията му за постигане на примирие между Израел и Хамас, съобщи АФП.
Разговорът между двамата лидери се е състоял ден след мащабна руска атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна, която остави части от Киев и девет области без електричество.
Според Киев, дипломатическите усилия за прекратяване на руската инвазия са значително забавени през последните месеци, тъй като световното внимание се е насочило към конфликта в Газа.
Тръмп, който на 8 октомври обяви първата фаза от мирното споразумение между Израел и Хамас, вече е провел среща с руския президент Владимир Путин през август, но без конкретен резултат.
Отношенията между Зеленски и Тръмп значително се подобриха след остър телевизионен спор през февруари. Оттогава американският президент застава на по-критична позиция спрямо Москва и демонстрира по-ясна подкрепа за Украйна.
През септември Тръмп написа в Truth Social, че Киев трябва да се стреми да „възвърне всички окупирани територии с помощта на Европа и НАТО“.
Междувременно първата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри на 10 октомври, че е създала извънреден канал за комуникация с Путин, чрез който е осигурила освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия.
Новият дипломатически контакт между Вашингтон и Киев може да бележи началото на нов етап в мирните преговори, докато войната навлиза в третата си година.
