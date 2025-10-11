Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на страната. Той добави, че такива условия намаляват ефективността на въздушната отбрана с между 20 и 30%.

„Основната атака беше в четири района. Смятам, че метеорологичните условия засегнаха нашата способност да се защитаваме – с около 20 до 30%“, каза Зеленски.

Руски дронове и ракети удариха украински електроцентрали през нощта, оставяйки части от Киев в тъмнина, прекъсвайки електричеството и водоснабдяването в домакинствата и спирайки метро линия над река Днепър. Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че към петък следобед (10 0ктомври) 380 000 потребители все още са без ток.

„Ударът е силен, но определено не е смъртоносен“, каза Зеленски за атаките.

Той отбеляза, че в страната има 203 енергийни обекта, които изискват въздушна отбрана срещу руските нападения.

Украинският президент добави, че руските сили са опитали нова атака близо до град Добропил в източния регион Донецк, където Киев отбелязва напредък през последните седмици, но нападателите са били отблъснати.

„Руснаците се опитаха да извършат определени офанзивни действия. Искаха да освободят своите войски, но претърпяха загуби и се оттеглиха“, каза Зеленски.

Той също заяви, че Украйна очаква уточнение относно статуса на 10 системи за въздушна отбрана, които САЩ са обещали да доставят.

Украинският лидер изрази надежда, че „коалицията на желаещите“ – група държави, които са обещали да засилят подкрепата за Украйна – ще се събере отново още този месец.