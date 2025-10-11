НА ЖИВО
          Желязков: Доходите на военните ще продължат да растат през следващите години (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Заплатите на военнослужещите ще продължат да се увеличават и през следващите години като част от дългосрочната политика за развитие на човешките ресурси във въоръжените сили. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на церемонията по полагане на военна клетва от курсантите на 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

          „Уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява адекватно заплащане на българските войници. Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна“, подчерта премиерът.

          Желязков акцентира и върху модернизацията на Българската армия, която остава сред основните приоритети на правителството.

          „Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, уточни той.

          Премиерът определи воинската клетва като „сакрален обет пред олтара на Родината“ и пожела на курсантите успех в предстоящото обучение. Той благодари и на родителите им за подкрепата и моралната им сила.

          Военна клетва положиха над 170 първокурсници в присъствието на министъра на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.

          47 КОМЕНТАРА

          1. Правят четки на военните за да могат да ги вкарат във войната!!! Също както при полицаите за да ги пазят!!! Тези чужденци фашисти узурпирали власта наистина ни мислят за глупаци!!! Но да знаят че няма да им се получи***

          7. Ама толкова ли мислите,че ще останете на власт! Нещо много сте се объркали.Познайте кой,ще дойде на вечеря.

          9. Ами въоражението него кога ще го Модернизираме или ще чакаме пак Руснаците да ни заредят ама след като излезем от ЕС и тогава Меркел ептен ще изфъска

          13. Нека се повишават за да бранят Украйна, нас Българите ще ни пазят Руснаците.

          16. Заради този неприятен екземпляр не отидох на тържеството Не го понасям да лъже и лицемерничи Нагъл и неприятен лъжец

          18. Естествено ,войните са новото “ старо “ забавление на всички кретени сдобили се с власт и чужди пари и които като малки не са се наиграли на войници . А на прекалено честите сбирки които си организирате по луксозни местенца е възможно да си правите и залагания . Виновни са всички хора , които ви се връзват на тъпите кратуни и се избиват за ваш кеф .

          23. Естествено, безплатно е сиренето в капана на мишката. После няма да могат да кажат „Не искам да се бия с 🇷🇺..“

          25. Тези със сконфузените реакции,ще ви кажа само едно:Станете военни или полицай бре, скапаняци. Мръсна, завистлива сган. 🤮😡

            • Иван Динов Хич не е време да им се завижда на момчетата и момичетата. Те са между чука и наковалнята- длъжни да пазят онова ,което народът недолюбва и ще са първите които ей такива, като този ще изпратят курбан По нареждане и заради простотията на евро@ейците.

              • Иван Динов Смятам,че прекалено строго ги съдиш.Хората изгубиха чувството си за общност .Личният Аз , колкото и дребен да е вече се поставя на преден план като се гони лидерство на всяка цена. Не са били във вашите обувки, за да осъзнаят.
                Не са били в семействата ви, за да видят изпращащите ви очи и тежките часове в очакване да се завърнете.

          30. Толкова щедри тези гадове не са. Господа и дами военни ще се наложи да мрете за водопада на мистър Хаяши.

          33. Ама кои сте вие да определяте кои ще расте за едните украинци гъзът са готови да дадат вместо да се вдига минималната за хората които работят а не седят цял ден по кафетата та тия подаръчетата взимат три пъти повече от един работник които му минава през рацете 20 тона на ден и та тия ще вземат и 20 заплати отгоре на едни има за други огриски

