Желязков: Доходите на военните ще продължат да растат през следващите години (ВИДЕО)

Заплатите на военнослужещите ще продължат да се увеличават и през следващите години като част от дългосрочната политика за развитие на човешките ресурси във въоръжените сили. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на церемонията по полагане на военна клетва от курсантите на 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.
Желязков акцентира и върху модернизацията на Българската армия, която остава сред основните приоритети на правителството.
„Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, уточни той.
Премиерът определи воинската клетва като „сакрален обет пред олтара на Родината“ и пожела на курсантите успех в предстоящото обучение. Той благодари и на родителите им за подкрепата и моралната им сила.
Военна клетва положиха над 170 първокурсници в присъствието на министъра на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.
Правят четки на военните за да могат да ги вкарат във войната!!! Също както при полицаите за да ги пазят!!! Тези чужденци фашисти узурпирали власта наистина ни мислят за глупаци!!! Но да знаят че няма да им се получи***
Вън!
60милиарда заеми имаш,кога ще ги връщаш?
Месо за бой.
Кажете защо.за да ги пратите в Усрайна
Че то с 50-60 000 души каква войска .Те половината са в щаба на армията с мерцедеси и джипове.
Ама толкова ли мислите,че ще останете на власт! Нещо много сте се объркали.Познайте кой,ще дойде на вечеря.
Росене, а пенсиите….!?
Ами въоражението него кога ще го Модернизираме или ще чакаме пак Руснаците да ни заредят ама след като излезем от ЕС и тогава Меркел ептен ще изфъска
И на полицията,да ви пазят
Zatova li zhivetat pod naem ,ako btaha s dobri zaplati shtyaha ds di kupyat kashti.Ti zashyoto si beden stroish vodopadi.
НИЕ СИ ИМАМЕ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ-ПРЕЗИДЕНТЪТ НИ! А ТИ КОЙ БЕШЕ ???
Нека се повишават за да бранят Украйна, нас Българите ще ни пазят Руснаците.
Не се знае Ти до кога ще си смешник
Нещо армия има ли?
Или отново куп търтей на държавна софра в хиляди офиси
Заради този неприятен екземпляр не отидох на тържеството Не го понасям да лъже и лицемерничи Нагъл и неприятен лъжец
За сметка на народа .Явна диктатура.
Естествено ,войните са новото “ старо “ забавление на всички кретени сдобили се с власт и чужди пари и които като малки не са се наиграли на войници . А на прекалено честите сбирки които си организирате по луксозни местенца е възможно да си правите и залагания . Виновни са всички хора , които ви се връзват на тъпите кратуни и се избиват за ваш кеф .
Давайте, защото те са ви опора за властта….
Няма да лъжеш , ей.
Взимат добри пари . Готови са за фронта
Sergey Mamihin, за парламента ли иде реч ?
Светла Димитрова армия и полиция
Естествено и тия на полицията но интересно за сметка на какво и на кои.
Естествено, безплатно е сиренето в капана на мишката. После няма да могат да кажат „Не искам да се бия с 🇷🇺..“
Плащат, за да ги пазят!
Тези със сконфузените реакции,ще ви кажа само едно:Станете военни или полицай бре, скапаняци. Мръсна, завистлива сган. 🤮😡
Иван Динов Хич не е време да им се завижда на момчетата и момичетата. Те са между чука и наковалнята- длъжни да пазят онова ,което народът недолюбва и ще са първите които ей такива, като този ще изпратят курбан По нареждане и заради простотията на евро@ейците.
Krasimira Nikolova аз съм един от тях, така, че не ми го обяснявай на мен, а на ПРОСТОЛЮДИЕТО.
Иван Динов Смятам,че прекалено строго ги съдиш.Хората изгубиха чувството си за общност .Личният Аз , колкото и дребен да е вече се поставя на преден план като се гони лидерство на всяка цена. Не са били във вашите обувки, за да осъзнаят.
Не са били в семействата ви, за да видят изпращащите ви очи и тежките часове в очакване да се завърнете.
👍👍👍
НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И В ЗАТВОРА ОСТАВКА !!!
Защото ви е страх . Полицията и армията трябва да ви пазят .
Тоа водопада ли.беше?
Толкова щедри тези гадове не са. Господа и дами военни ще се наложи да мрете за водопада на мистър Хаяши.
Как не го е срам да се изправи пред тези качествени мъже,тоя розов Хаяши?!!!
Ако и спестяват, след двеста години ще си имат „хотелче“.😁
Иван Иванов с водопад!
Петър Митов Без.
Иван Иванов а ние евро пак спечелиха, а идва нова година и край. Родшилд предсказа но става още по бързо
Ама кои сте вие да определяте кои ще расте за едните украинци гъзът са готови да дадат вместо да се вдига минималната за хората които работят а не седят цял ден по кафетата та тия подаръчетата взимат три пъти повече от един работник които му минава през рацете 20 тона на ден и та тия ще вземат и 20 заплати отгоре на едни има за други огриски
Ивайло Георгиев изключително проZ коментар.
Да изпрати децата си!
Violeta Stoykova пак ли си тука ма
Тошко Атанасов – Тук съм, тук съм, господин Ту-тууу!
Violeta Stoykova сготви ли за довечера, или не ти остава време
