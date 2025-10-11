Желязков: Доходите на военните ще продължат да растат през следващите години (ВИДЕО)

Заплатите на военнослужещите ще продължат да се увеличават и през следващите години като част от дългосрочната политика за развитие на човешките ресурси във въоръжените сили. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на церемонията по полагане на военна клетва от курсантите на 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

„Уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява адекватно заплащане на българските войници. Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна", подчерта премиерът.

Желязков акцентира и върху модернизацията на Българската армия, която остава сред основните приоритети на правителството.

„Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, уточни той.

Премиерът определи воинската клетва като „сакрален обет пред олтара на Родината“ и пожела на курсантите успех в предстоящото обучение. Той благодари и на родителите им за подкрепата и моралната им сила.

Военна клетва положиха над 170 първокурсници в присъствието на министъра на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.