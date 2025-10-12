Александър Димитров след резила с Турция: Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме

Селекционерът на България – Александър Димитров, говори след кошмарния в резултатно отношение дебют начело на представителния отбор. Възпитаниците му загубиха с 1:6 от Турция насред София, а след края на срещата специалистът изрази мнение, че автоголът на Виктор Попов е сринал отбора му.

„Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция – техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа.

Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина.

„Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш“ – обясни Димитров.

Сега във вторник предстои гостуване на Испания, което се явява втори двубой в октомврийския цикъл.