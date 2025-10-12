НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Александър Димитров след резила с Турция: Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме

          Новият наставник на националния отбор разкри причините за първата си загуба начело на "трикольорите"

          0
          13
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianNationalTeam?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на България – Александър Димитров, говори след кошмарния в резултатно отношение дебют начело на представителния отбор. Възпитаниците му загубиха с 1:6 от Турция насред София, а след края на срещата специалистът изрази мнение, че автоголът на Виктор Попов е сринал отбора му. 

          - Реклама -

          „Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция – техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа.

          Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина.

          „Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш“ – обясни Димитров.

          Сега във вторник предстои гостуване на Испания, което се явява втори двубой в октомврийския цикъл.

          Селекционерът на България – Александър Димитров, говори след кошмарния в резултатно отношение дебют начело на представителния отбор. Възпитаниците му загубиха с 1:6 от Турция насред София, а след края на срещата специалистът изрази мнение, че автоголът на Виктор Попов е сринал отбора му. 

          - Реклама -

          „Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция – техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа.

          Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина.

          „Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш“ – обясни Димитров.

          Сега във вторник предстои гостуване на Испания, което се явява втори двубой в октомврийския цикъл.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Атанас Фурнаджиев: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

          Николай Минчев -
          Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев говори пред медиите след унизителната загуба на България от Турцоя с 1:6. Срещата се игра на националния стадион "Васил...
          Футбол

          Георги Иванов: Трябва да достигнеш дъното, за да можеш да вървиш нагоре, не смятам да търся на никого отговорност

          Николай Минчев -
          Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, говори пред медиите след тежката загуба с 1:6 в световните квалификации от Турция насред София. Ръководителят...
          Общество

          Приятелката на Карлос Насар с емоционални думи при завръщането му у нас

          Камелия Григорова -
          След триумфа на Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, неговата приятелка волейболистката Александра Костадинова, сподели пред БГНЕС,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions