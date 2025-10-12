Антониу Гутериш ще участва в международната мирна среща за Газа в Египет

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще вземе участие в международната мирна среща в Шарм ел-Шейх, посветена на мирния план за Газа, съобщи АФП, позовавайки се на говорител на организацията.

„Гутериш ще пътува до Египет, за да присъства в понеделник на срещата за мир в Шарм ел-Шейх," заяви говорителят му, като допълни, че той ще се завърне в централата на ООН на 15 октомври.

Форумът ще бъде председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, като ще събере лидери от над 20 държави. Целта на срещата е да бъде финализирано и подписано споразумението за прекратяване на конфликта в Газа и да се очертаят стъпките за следвоенно възстановяване и стабилност в региона.