      неделя, 12.10.25
          Война

          Антониу Гутериш ще участва в международната мирна среща за Газа в Египет

          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще вземе участие в международната мирна среща в Шарм ел-Шейх, посветена на мирния план за Газа, съобщи АФП, позовавайки се на говорител на организацията.

          „Гутериш ще пътува до Египет, за да присъства в понеделник на срещата за мир в Шарм ел-Шейх,“ заяви говорителят му, като допълни, че той ще се завърне в централата на ООН на 15 октомври.

          Форумът ще бъде председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, като ще събере лидери от над 20 държави. Целта на срещата е да бъде финализирано и подписано споразумението за прекратяване на конфликта в Газа и да се очертаят стъпките за следвоенно възстановяване и стабилност в региона.

