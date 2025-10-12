Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци

„Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина,“ заяви пред БНР председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
Той посочи, че приходната част е била изградена на нереалистични очаквания.
По думите му, заради липса на реформи в КПК и забавяне на средства от ЕС, още около 3 милиарда лева остават нереализирани.
Василев допълни, че бюджетът отразява сбъркани политически приоритети:
Финансовият министър подчерта, че една четвърт от тези средства са достатъчни, за да получат всички лекари, сестри и специалисти нормални заплати, но липсва политическа воля.
