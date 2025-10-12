Асен Василев: Бюджетът е изграден върху плаващи пясъци

„Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина,“ заяви пред БНР председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той посочи, че приходната част е била изградена на нереалистични очаквания.

„Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%, а в бюджета е предвидено 30% повече. Само от това се отваря дупка от около 3 милиарда лева над планирания дефицит,“ обясни Василев.

По думите му, заради липса на реформи в КПК и забавяне на средства от ЕС, още около 3 милиарда лева остават нереализирани.

„Ако се изпълни разходната част, дефицитът ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната,“ подчерта той.

Василев допълни, че бюджетът отразява сбъркани политически приоритети:

„Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП. Не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари, въпреки че увеличението на бюджета на НЗОК догодина ще е над 1 млрд. лева.“

Финансовият министър подчерта, че една четвърт от тези средства са достатъчни, за да получат всички лекари, сестри и специалисти нормални заплати, но липсва политическа воля.