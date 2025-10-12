Атанас Фурнаджиев: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев говори пред медиите след унизителната загуба на България от Турцоя с 1:6. Срещата се игра на националния стадион „Васил Левски“, а поражението е трето поредно в световните квалификации за Мондиал 2026. Според ръководителя главната причините за слабите резултати е фактът, че няма български играчи, който да играят на високо ниво, в силни еврипейски отбори.

„Отдавна съм го казал, а и УЕФА го потвърди след свой анализ – докато нямаме поне петима футболисти от топ 5 първенствата на Европа, няма как да стане“ – заяви Фурнаджиев.

По думите му българските играчи не са подготвени достатъчно добре нито психически, нито физически: „Вижда се, че психически и физически нашите момчета не са готови. Трябва да играят като титуляри в силните първенства. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане. Отворени сме за предложения, ако кажете какво трябва да променим.“

Фурнаджиев подчерта, че основният проблем е липсата на инвестиции в бази и детско-юношески школи: „Футболът се прави с много пари. Преди три години бях в Болоня – те имат 20 терена. А у нас клубовете в Първа лига едва издържат първите си отбори, камо ли да инвестират в юношите. Изключвам пет клуба.“

Той добави, че проблемът не е в присъствието на чужденци, а в липсата на условия за развитие на младите български таланти: „Проблемът не е в идването на чужденци, а в изграждането на децата. Те няма къде да тренират. Единствената държава сме в Европейския съюз, която няма изграден национален стадион.“

Вицепрезидентът на БФС е категоричен, че без подкрепа от държавата футболът у нас няма как да се възроди: „И да ударим ръка на клубовете, откъде те да вземат тези средства? Тези пари трябва да дойдат отнякъде. За мен държавата е единственият изход.“