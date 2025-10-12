НА ЖИВО
          Без Гърция на Мондиал 2026, Дания матира южните ни съседи

          Дания матира на „Паркен“Гърция (3:1), лишавайки „елините“ от математически шанс за Световно първенство. Расмус Хьойлунд, Йоаким Андерсен и Микел Дамсгор вкараха за скандинавската селекция, която събра 10 точки в квалификационна група С по пътя към Световното първенство през 2026 г.

          С 10 пункта в пресявката е и Шотландия,  при два оставащи кръга, а южните ни съседи, водени от Иван Йованович, се сбогуваха с шансовете си за Мондиал 2026, като същото важи и за Беларус (3 т.) на Фьодор Лапоухов.

          „Червения динамит“ нанесе своя първи удар в средата на първото полувреме. Нападателят Расмус Хьойлунд затвърди добрата си форма от Наполи и в националния тим. Хьойлунд чукна с левия крак топката покрай Одисеас Влаходимос за 1:0.

          В сетните минути от първата част Дания вкара още два много бързи гола. В 40-ата минута Йоаким Андерсен вкара с глава – 2:0. Малко след изпълнението на центъра гърците сбъркаха близо до наказателното си поле, а Виктор Фрохолдт намери Микел Дамсгор малко зад точката на дузпата. Острието на датчаните направи 3:0 на „Паркен“ до почивката.

          През втората част „елините“ намериха сили да върнат интригата в мача, с повече късмет можеха да се надяват и на точка. Христос Цолис вкара в мрежата на домакините за 3:1 в 63-ата минута. Около четвърт час по-късно Андерсен изби от голлинията, а Вангелис Павлидис се отчете с пропуск.

          - Реклама -

