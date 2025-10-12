Бобчева за кризата с боклука: В момента ситуацията е под контрол

Кризата с отпадъците в столицата постепенно отшумява. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде напълно възстановено.

„В момента ситуацията е под контрол. Само през вчерашния ден доброволци и екипи извозиха 97 тона отпадъци, а през нощта още 30“, заяви Бобчева.

По думите ѝ общината е получила помощ от редица градове — Ботевград, Елин Пелин, Благоевград и Панагюрище, както и от организацията „Гората.БГ“, които са предоставили техника. Новите работници започват от понеделник, а до седмица се очаква пълно възстановяване на услугата.

„Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона – в момента имаме 9 и очакваме още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно“, уточни тя.

По-ниски разходи за сметоизвозване

Бобчева посочи, че в момента разходите за сметосъбиране са по-ниски, тъй като общината използва предоставени безвъзмездно камиони.

„Фирмата, която извършваше услугата досега, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност“, каза заместник-кметът.

Договор с турска фирма и нови поръчки

Тя потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чиито камиони бяха запалени по време на процедурата.

„Фирмата не се отказа изцяло – офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях“, заяви Бобчева.

Общинското предприятие „Софекострой“ вече има заем от 9 млн. лв. за закупуване на техника, с която да поеме почистването в двата района. Новите камиони се очакват в рамките на месец.

Съмнения за саботажи и прокурорска проверка

Бобчева потвърди, че има съмнения за саботажи – включително нарязани чували с отпадъци.

„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран“, каза тя.

По повод разпита ѝ в прокуратурата заместник-кметът уточни, че темата няма връзка с кризата с отпадъците.

Очаквания и следващи стъпки

До края на седмицата Столичният инспекторат трябва да приключи почистването на всички критични точки, а в рамките на месец – да бъде възстановена пълната организация на сметоизвозването.

„Очакваме държавата да разкрие кой стои зад палежите и натиска върху участниците в поръчките. Ние се справяме, но имаме нужда от прозрачност и сигурност“, завърши Бобчева.